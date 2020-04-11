Мир

"Зеброид": зебра сбежала из дома и родила от ослика необычное существо (фото)

Африка способна удивлять современного человека не только необычными изысканными напитками, но и невероятными научными открытиями.

Об одном из них сообщил Фонд дикой природы Шелдрик, пишет «Лента.ру» со ссылкой на NDTV.

Сообщается, что в кенийском национальном парке Чулу родился «зеброид» — гибрида зебры и осла.

Причиной появления необычного существо стало то, что в мае 2019 года дикая зебра сбежала из национального парка Восточный Цаво и присоединилась к стаду рогатого скота, принадлежащему местной жительнице. Пустившееся в бега дикое животное нашли представители фонда.

Они транспортировали зебру на базу борцов с браконьерами в национальном парке Чулу. Зебра быстро там прижилась. В 2020 году сотрудники базы увидели животное вместе с маленьким жеребенком. Через несколько недель команда обратила внимание на необычный окрас жеребенка: у него было мало полосок, и его тело было желтовато-коричневого цвета.

«Сначала мы подумали, что он просто только что вывалялся в грязи, но затем поняли, что наша своенравная зебра родила зеброида!» — сообщили в публикации сотрудники фонда.

Также они предположили, что детеныш стал последствием встречи зебры и осла, произошедшей еще до ее переезда.

Пост о зеброиде стал вирусным и собрал более восьми тысяч лайков и сотни комментариев. «Этот зеброид — милейшее создание», — написал один из пользователей.

По данным представителей фонда, зеброид сможет вести нормальную жизнь, но не будет способен к размножению, когда вырастет.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что немало сюрпризов в сфере «зеброводства» доставят человечеству и японцы: они намерены массово перекрашивать коров в зебр.

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