24.37 / 24.61 26.80 / 27.19
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Не пропадать же добру: в ЮАР начали выпускать джин из слоновьего навоза (видео)

5:55 13 ноября 2019 67
Джин из слоновьих лепешек
Инф. «ФАКТОВ»

В далекой ЮАР, где недавно с визитом побывали принц Гарри, Меган Маркл и их сын Арчи, зафиксировано забавное событие: одна семейная пара выпустила первую партию необычного джина из слоновьего навоза.

Об этом пишет портал Акоголь-ньюз.

Сообщается, что новый алкогольный напиток имеет необычный ароматный фруктовый привкус, при этом он может отличаться в каждой бутылке.

Изучая обстоятельства, которые привели семейную пару к такому довольно странному бизнесу, журналисты установили, что ученые-биологи однажды побывали на сафари и получили там много приятных эмоций.

Вернувшись домой, они испытали своего рода озарение: почему бы не использовать обожаемых ими слонов для изготовления спиртного напитка?

Причина — пищеварительная системе африканских гигантов имеет низкую эффективность, и в ней усваивается лишь половина съеденной пищи. Вся оставшаяся масса выходит в виде кала. А так как слоны предпочитают разные ягоды, фрукты, цветы и т. д., то их какашки обладают приятным запахом.

От идеи до реализации прошло совсем немного, и первая партия алкоголя из слоновьего навоза была готова. Для нового сорта джина даже придумали новое название — Indlovu. На зулусском языке это означает «слон». Каждая бутылка имеет маркировку, где отмечено место сбора навоза и продается по цене 32 доллара за бутылку. В зависимости места сбора «виноматериала» вкус спиртного будет незначительно отличаться.

По словам «производителей», из 5 мешков отходов слонов можно произвести 3−4 тысячи бутылок алкоголя.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», слоны свободно гуляют не только в Африке, но и в Украине. Так, в октябре в Харькове в районе детского сада № 253 снова заметили свободно гуляющего слона. При этом животное вело себя не совсем мирно — слон пытался завалить забор, за которым находились дети.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсия в Украине

Пенсии пересмотрят в декабре: кто останется без повышения

Потап и группа MOZGI

В семье Потапа ждут пополнения

Кот Квилти

Свободолюбивого кота посадили в одиночную камеру за то, что выпускает на волю других кошек приюта (фото, видео)

Егор Кончаловский

Кончаловский тайно женился (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер