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Не пропадать же добру: в ЮАР начали выпускать джин из слоновьего навоза (видео)

В далекой ЮАР, где недавно с визитом побывали принц Гарри, Меган Маркл и их сын Арчи, зафиксировано забавное событие: одна семейная пара выпустила первую партию необычного джина из слоновьего навоза.

Об этом пишет портал Акоголь-ньюз.

Сообщается, что новый алкогольный напиток имеет необычный ароматный фруктовый привкус, при этом он может отличаться в каждой бутылке.

Изучая обстоятельства, которые привели семейную пару к такому довольно странному бизнесу, журналисты установили, что ученые-биологи однажды побывали на сафари и получили там много приятных эмоций.

Вернувшись домой, они испытали своего рода озарение: почему бы не использовать обожаемых ими слонов для изготовления спиртного напитка?

Причина — пищеварительная системе африканских гигантов имеет низкую эффективность, и в ней усваивается лишь половина съеденной пищи. Вся оставшаяся масса выходит в виде кала. А так как слоны предпочитают разные ягоды, фрукты, цветы и т. д. , то их какашки обладают приятным запахом.

От идеи до реализации прошло совсем немного, и первая партия алкоголя из слоновьего навоза была готова. Для нового сорта джина даже придумали новое название — Indlovu. На зулусском языке это означает «слон». Каждая бутылка имеет маркировку, где отмечено место сбора навоза и продается по цене 32 доллара за бутылку. В зависимости места сбора «виноматериала» вкус спиртного будет незначительно отличаться.

По словам «производителей», из 5 мешков отходов слонов можно произвести 3−4 тысячи бутылок алкоголя.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», слоны свободно гуляют не только в Африке, но и в Украине. Так, в октябре в Харькове в районе детского сада № 253 снова заметили свободно гуляющего слона. При этом животное вело себя не совсем мирно — слон пытался завалить забор, за которым находились дети.

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