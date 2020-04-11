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"Особый партнер": еще одна страна прислала в Украину самолет с 11 тоннами средств защиты для врачей
Вечером в пятницу, 9 апреля, в Украину прибыл самолет из Объединенных Арабских Эмиратов, доставивший средства защиты для врачей, в которых они очень нуждаются при уходе за больными с COVID-19.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.
Сообщается, что груз весом в 11 тонн — это защитные комбинезоны, халаты, маски, перчатки, бахилы и антисептические средства.
Самолет в аэропорту встречал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с послом ОАЭ в Украине Салемом Ахмедом аль-Каабе.
«Эмираты являются особым партнером для Украины. Украина и ее граждане глубоко признательны руководству ОАЭ за направление 11 тонн медицинских средств, которые нужны украинским врачам и медицинскому персоналу для борьбы с коронавирусом», — заявил Кулеба.
По его словам, полученный от ОАЭ груз поможет украинским врачам продолжить выполнять свою работу и спасать человеческие жизни, а украинцам — обезопасить себя от болезни.
Помимо ценного материального груза самолет доставил из Абу-Даби в «Борисполь» 160 граждан Украины.
Напомним, что еще один самолет доставит средства защиты для медиков — специальный борт привезет из Южной Кореи специальные защитные костюмы, респираторы, маски и другие защитные средства.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на девять утра пятницы, 10 апреля, в Украине подтверждены 2203 случая COVID-19. Зафиксированы 69 случаев с летальным исходом и 61 случаев выздоровления пациентов.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!