Анастасия Волочкова объявила о предстоящей свадьбе: кто жених

Шоу-бизнес

Экс-прима балерина Большого театра Анастасия Волочкова, чья дочь недавно переехала жить к отцу, похоже, серьезно решила устроить свою личную жизнь.

После возвращения из отпуска в Таиланде танцовщица праздновала 44-ый день рождения в одном из московских караоке-клубов, где вместо пения занималась провозглашением «судьбоносных» заявлений.

В частности, она объявила о грядущей свадьбе, пишет КП.

«Желаю нам всем встретиться на моей свадьбе в этом году. Дату мы с любимым пока не выбрали, но выберем какую-нибудь символичную. Скорее всего, свадьба состоится 20.10.2020», — поделилась она откровениями с изданием.

При этом Анастасия отметила, что пока не думает о детях.

«У меня есть замечательная дочь Ариша и мне ее любви вполне достаточно. Дочь поздравила меня сегодня одной из первых. Конечно, как Бог даст, но о втором ребёнке я не думаю. И не планирую больше детей», — рассказала Волочкова.

Бывшая балерина уверена, что рождение детей никогда не скрепляло браки, поэтому самое главное для нее — отношения с любимым.

Несмотря на то, что возлюбленный Анастасии не появился на празднике, она охарактеризовала его как «красивый, стройный и никогда не был женат».

«Но пока я его вам не покажу. Пусть это останется моей тайной. Счастье любит тишину», — пояснила экс-прима-балерина.

Как известно, ранее балерина жила в гражданском браке с отцом своей дочери Ариадны бизнесменом Игорем Вдовиным. Они даже сыграли свадьбу, но, по словам артистки, до загса тогда она так и не дошла. О том, что ее бывший муж встречается с телеведущей программы «Утро России» Еленой Николаевой стало известно еще в прошлом году.

В то же время художник Никас Сафронов, который присутствовал на вечеринке, заявил, что предполагаемый жених — его сын Дима, пишет «Лайф».

«Я сына отдаю! Мой сын Дима из Вильнюса делает предложение. Она (Волочкова) думает, но она может позволить себе подумать», — заявил живописец.

В ответ звезда балета смутилась и предложила оставить это за кадром.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Волочкова опубликовала фото, которое вызвало одобрение у ее фанатов в соцсети.

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