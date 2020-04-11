Мир

Мусорные пакеты не спасли: медсестрам не хватило спецодежды и они заразились COVID-19

Проблема нехватки специальной защитной одежды и другого оснащения для врачей, которую власти нашей страны пытаются решить при помощи поставок из других стран, остро стоит и в благополучной Великобритании.

Даже там медицинский персонал иногда вынужден прибегать к «вспомогательным» средствам защиты, что часто не оправдывает себя и приводит к весьма печальным последствиям.

Об одном из таких случаев рассказывает американская New York Post.

По информации издания, три медсестры госпиталя The Northwick Park Hospital на северо-западе Лондона заразились коронавирусом после того, как были вынуждены надеть мусорные пакеты из-за нехватки специальных защитных костюмов.

Госпиталь, где работают медсестры, первым в Великобритании заявил о нехватке медицинского оборудования после того, как в марте отметили сильный рост числа заразившихся новым вирусом.

Сообщается, что руководство больницы не смогло предоставить работникам медицинские маски, шапочки и фартуки.

В итоге, чтобы не потерять рабочее место, медсестры были вынуждены надеть на голову, руки и ноги мусорные пакеты и в таком виде отправились убирать палаты с зараженными пациентами.

В итоге у всех у них был диагностирован коронавирус, и теперь они заняли место в палатах в качестве пациентов.

Информацию о заражении коронавирусом изданию подтвердил старший представитель медицинского учреждения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине коронавирусная болезнь укладывает на больничные койки не только простых людей, но и медиков. Во многих областях уже есть заболевшие врачи и медсестры, а иногда целые бригады. Основная причина — абсолютная нехватка средств индивидуальной защиты.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter