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Мусорные пакеты не спасли: медсестрам не хватило спецодежды и они заразились COVID-19
Проблема нехватки специальной защитной одежды и другого оснащения для врачей, которую власти нашей страны пытаются решить при помощи поставок из других стран, остро стоит и в благополучной Великобритании.
Даже там медицинский персонал иногда вынужден прибегать к «вспомогательным» средствам защиты, что часто не оправдывает себя и приводит к весьма печальным последствиям.
Об одном из таких случаев рассказывает американская New York Post.
По информации издания, три медсестры госпиталя The Northwick Park Hospital на северо-западе Лондона заразились коронавирусом после того, как были вынуждены надеть мусорные пакеты из-за нехватки специальных защитных костюмов.
Госпиталь, где работают медсестры, первым в Великобритании заявил о нехватке медицинского оборудования после того, как в марте отметили сильный рост числа заразившихся новым вирусом.
Сообщается, что руководство больницы не смогло предоставить работникам медицинские маски, шапочки и фартуки.
В итоге, чтобы не потерять рабочее место, медсестры были вынуждены надеть на голову, руки и ноги мусорные пакеты и в таком виде отправились убирать палаты с зараженными пациентами.
В итоге у всех у них был диагностирован коронавирус, и теперь они заняли место в палатах в качестве пациентов.
Информацию о заражении коронавирусом изданию подтвердил старший представитель медицинского учреждения.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине коронавирусная болезнь укладывает на больничные койки не только простых людей, но и медиков. Во многих областях уже есть заболевшие врачи и медсестры, а иногда целые бригады. Основная причина — абсолютная нехватка средств индивидуальной защиты.
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