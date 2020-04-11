27.09 / 27.47 29.25 / 29.91
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Мусорные пакеты не спасли: медсестрам не хватило спецодежды и они заразились COVID-19

6:55 11 апреля 2020 113
Мусорные пакеты
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Проблема нехватки специальной защитной одежды и другого оснащения для врачей, которую власти нашей страны пытаются решить при помощи поставок из других стран, остро стоит и в благополучной Великобритании.

Даже там медицинский персонал иногда вынужден прибегать к «вспомогательным» средствам защиты, что часто не оправдывает себя и приводит к весьма печальным последствиям.

Об одном из таких случаев рассказывает американская New York Post.

По информации издания, три медсестры госпиталя The Northwick Park Hospital на северо-западе Лондона заразились коронавирусом после того, как были вынуждены надеть мусорные пакеты из-за нехватки специальных защитных костюмов.

Госпиталь, где работают медсестры, первым в Великобритании заявил о нехватке медицинского оборудования после того, как в марте отметили сильный рост числа заразившихся новым вирусом.

Сообщается, что руководство больницы не смогло предоставить работникам медицинские маски, шапочки и фартуки.

В итоге, чтобы не потерять рабочее место, медсестры были вынуждены надеть на голову, руки и ноги мусорные пакеты и в таком виде отправились убирать палаты с зараженными пациентами.

В итоге у всех у них был диагностирован коронавирус, и теперь они заняли место в палатах в качестве пациентов.

Информацию о заражении коронавирусом изданию подтвердил старший представитель медицинского учреждения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине коронавирусная болезнь укладывает на больничные койки не только простых людей, но и медиков. Во многих областях уже есть заболевшие врачи и медсестры, а иногда целые бригады. Основная причина — абсолютная нехватка средств индивидуальной защиты.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Мусорные пакеты

Мусорные пакеты не спасли: медсестрам не хватило спецодежды и они заразились COVID-19

Очередь из скорых в Москве

В Москве заметили огромную очередь из "скорых": в сети заподозрили всплеск эпидемии коронавируса

Зеброид

"Зеброид": зебра сбежала из дома и родила от ослика необычное существо (фото)

Самолет из ОАЭ

"Особый партнер": еще одна страна прислала в Украину самолет с 11 тоннами средств защиты для врачей

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер