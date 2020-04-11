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Котоцып и Мяутылек: художник из Норвегии создает забавные фото-гибриды животных

8:58 11 апреля 2020 33
Гибрид котенка и мотылька
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Инженер-электронщик и по совместительству художник из Норвегии Арне Олав Гурвин Фредриксен прославился в сети созданием удивительных фотогибридов. Умело комбинируя снимки в графических редакторах, он получает новые забавные виды животных. И предлагает пользователям подобрать им подходящие названия. Так появились котоцып (помесь котенка с цыпленком), мяутылек (кот и мотылек), воромопс (воробей и мопс) и множество других неизвестных науке зверей. Выглядят они при этом очень реалистично.

Как пишет издание Bored Panda, Фредриксен начал забавляться таким образом в конце 2012 года, еще будучи студентом. «Мы с моим другом как-то шутили о том, какой странной и безобидной выглядит морская свинка. И я начал смешивать ее в фотошопе с другими животными — просто для развлечения. Это был период экзаменов, и мне нужны были перерывы между учением. Снимки стали довольно популярны. Потом я на несколько лет забросил это дело, а теперь снова вернулся к этому хобби», — рассказал норвежец.

Фото gyyporama

Ранее «ФАКТЫ» писали, что японка создает необычайно реалистичные сумки в виде котиков.

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