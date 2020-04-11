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"Комендантский час" в Украине: в полиции сделали важное заявление
В МВД разъяснили, что решения региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций об ограничении свободы передвижения имеют рекомендательный характер, поскольку в условиях действующей в Украине чрезвычайной ситуации допускается исключительно ограничение работы общественного транспорта, предприятий и организаций.
К рекомендательным относятся и решения местных властей нескольких западных регионов о запрете выходить из дома с 13:00 11 апреля до 6:00 13 апреля.
Так, постановлением Кабинета Министров и постановлением главного государственного санитарного врача Украины принято ряд карантинных рекомендаций для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, и правоохранители проводят разъяснительную и профилактическую работу среди граждан о необходимости их соблюдения.
Что же касается конкретного режима комендантского часа, то его введение возможно только при условии введения правового режима чрезвычайного положения (по законодательству его может ввести исключительно Верховная Рада после соответствующего указа президента).
Напомним, по состоянию на 09:00 11 апреля, в Украине зафиксированы 2511 случаев заражения коронавирусом, 73 человека умерли (из них 17 — на Прикарпатье, 8 — в Черновицкой области).
Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»
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