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Политика

Зеленский лайкозависимый, а его рейтинг будет падать: названа серьезная угроза для Украины

11:27 11 апреля 2020 187
Зеленский лайкозависимый, а его рейтинг будет падать: названа серьезная угроза для Украины
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

После смены власти в Украине и прихода Владимира Зеленского дрейф к России мог быть неосознанным. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» выразил известный публицист Ярослав Грицак. По его словам, нынешняя ситуация в стране напоминает времена Леонида Кучмы, который на словах говорил, что Украина не Россия, но вел страну по российскому пути.

Команда Зеленского, в свою очередь, выбрала политику закрытости власти, как в России, где власть закрыта максимально. Сегодня на Банковой приближаются к уровню закрытости времен Януковича. И если при нем еще были какие-то утечки, то сейчас в Офисе президента пытаются сомкнуть ряды максимально, и доказательством такой закрытости может быть скандал с Ермаком и его братом.

«Если Порошенко принимал решения в кругу из семи-девяти человек, то у Зеленского сейчас триумвират. Мы не движемся в сторону России: мы просто ослабляем государство, а это на руку России», — констатировал Грицак.

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Он также обратил внимание на важную тенденцию во власти — впервые люди не спешат занять министерские должности, а это является четким признаком, что с нашими верхами что-то очень не так.

«Зеленский рейтинго- и лайкозависимый. Очевидно, что его рейтинг будет падать. Может, случится очередной зигзаг или кульбит, и тогда этот триумвират исчезнет и к телу президента получит доступ кто-то иной. Но мне очень не нравится именно такой способ принятия политических решений», — сказал ученый.

Больше читайте в статье «У нас никогда не было настолько слабой власти, но мы выстоим, — Ярослав Грицак«

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