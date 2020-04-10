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Зеленский внес изменения в положение о службе в ВСУ: ветеран АТО указал на тревожный момент
Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в Положение о прохождении гражданами Украины воинской службы в Вооруженных Силах Украины (ВСУ), в соответствии с которыми для доукомплектования армии в особый период продвижение военнослужащих по службе может осуществляться без соблюдения ранее предусмотренных ограничений, а назначение военнослужащих на равнозначные и более низкие должности проводится «без согласия военнослужащих».
Ветеран АТО Мартин Брест (настоящее имя — Олег Болдырев) прокомментировал документ, отметив, что по этому пункту снимут и «отправят командовать клубами в ППД тех ротных, комбатов и комбригов, которые еще смеют возражать господам в больших звездах и лампасах».
Он также подчеркнул, что со вступлением указа в силу армейские начальники сделаются «практически всемогущими», ведь расторгнуть контракт с ВСУ почти невозможно.
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«Они (авторы изменений. Ред.) убивают мою армию… превращают армию военного времени — в армию мирного времени, хотя война все еще идет. Чтобы потом развести руками … «мы не выстоим против Росии, нужно как-то договариваться», — не сдержал эмоций ветеран.
Напомним, в феврале иностранный ветеран войны Украины с РФ, морской пехотинец Зигфрид объявил о прекращении контракта с Вооруженными Силами Украины. Свое решение он объяснил провалом реформирования украинской армии.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!