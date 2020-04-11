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Спорт

«Россия убивает украинцев, зачем с ними дружить?»: известный украинский футболист ответил Усику (видео)

12:06 11 апреля 2020 650
Рустам Худжамов
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Бывший вратарь ФК «Харьков», «Шахтера» и «Ильичевца» Рустам Худжамов резко высказался по поводу недавнего интервью украинского боксера Александра Усика в эфире Youtube-канала «Эхо Киева». Отметим, в разговоре с бывшим депутатом «Партии регионов» скандально известной Еленой Бондаренко крымчанин, в частности, сказал, что через какое-то время украинцы и россияне будут вспоминать нынешнюю войну и искренне недоумевать, что такое вообще возможно было.

«Не разделяю мнение Усика. Но что — загнать его в резервацию? С такими людьми проще не вести диалог. Проблема в том, что когда к власти пришел, как Волан-де-Морт, сами знаете кто, то такие точки зрения снова повылазили наружу. Ты или я можем чувствовать себя в своей стране некомфортно. Если ты считаешь, что СССР — режим абсолютных убийц, то не можешь это говорить, потому что стаешь порохоботом и бандеровцем. Если скажешь, что Сталин — тварь, то тоже становишься порохоботом. Не украинцем, не патриотом, а падлюкой для всех. Это проблема. Но площадка для Усика — это один из принципов демократии. Где люди с разными взглядами, верованиями, сексуальной ориентацией являются гражданами одной страны. Но очень важную роль играет то, куда эти люди собираются нас вести, куда мы придем и для чего? Идем дружить с Россией, да? Для чего дружить с тем, кто поубивал много украинцев? Не только сейчас, а с 1917-го по 1990-й. Самое действенное с такими людьми — оставить их и не трогать. В начале 2014-го вышел гулять с малым по Донецку. Возле нас какая-то пожилая женщина говорила по телефону. Спрашивала: „Ты видела выступления Путина, где он говорил, что не кинет Донецк? Я готова была расцеловать телевизор“. Думаю, она там осталась. Интересно, понравилось ли ей все, что произошло. Не думаю», — сказал Худжамов в прямом эфире на странице сайта «Трибуна» в Instagram.

Отметим, что Рустам Худжамов родился в Киевской области, но большую часть своей карьеры провел в донецком «Шахтере» и «Мариуполе». Дважды становился чемпионом Украины, по одному разу — Кубка и Суперкубка страны, также является обладателем Кубка УЕФА-2008/2009. 1 апреля нынешнего года голкипер разорвал контракт с приазовским клубом и из-за хронической травмы завершил карьеру.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик восхищается президентом Лукашенко, назвав того «мужиком со стальными яйцами».

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