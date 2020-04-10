«Мужик со стальными яйцами»: Усик неожиданно высказался о Лукашенко и Зеленском (видео)

Спорт

Непобедимый украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик откровенно рассказал, почему не хочет идти в политику, а также назвал идеального для себя действующего президента.

«Даже если бы я пошел в политику, я ничего не изменил бы самостоятельно. Это одному человеку не по силам. Нужна большая команда, верная, сильная, которая не будет гнаться за Бенджаменом Франклином (один из лидеров войны за независимость США, изображенный на стодолларовой купюре. — Авт.) и хотеть обогатиться, а действительно захочет изменить все то, что происходит, чтобы страна расцвела.

Я не доверился никому перед последними выборами. Просто были надежды, что при той команде, которая сейчас, что-то изменится. Помню, я даже в эфир выходил со словами: «У нас новый президент, это круто!» Но, как по мне, он один ничего не может сделать… Тем не менее, я не защищаю ни одного президента, поскольку они сами принимают решение занять столь высокую должность и окунаются туда.

Знаете, кто мне нравится из президентов? Лукашенко! Многие говорят, что он диктатор, но это не так. Он просто принимает правильные решения. Мужик с яйцами, огромными стальными яйцами!" - поделился своими взглядами спортсмен в эфире передачи «Эхо с Еленой Бондаренко», выходящей на Youtube-канале.

Напомним, в этом же интервью Усик отметил, что против декоммунизации, и предложил ее инициаторам повеситься, а также высказался об аннексии Крыма и Донбасса, назвав главной потерей людей, которые проживают на захваченных россиянами территориях.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик назвал Мохаммеда Али «сумасшедшим чуваком» и хотел бы, если бы это было возможно, встретиться с легендой в ринге.

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