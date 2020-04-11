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Огненный ад: шокирующие фото пожара в Чернобыльской зоне

14:23 11 апреля 2020 441
Огненный ад: шокирующие фото пожара в Чернобыльской зоне
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

На территории зоны отчуждения ЧАЭС продолжается тушение масштабного лесного пожара, который распространился на территорию Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств.

Государственное агентство по управлению зоной отчуждения показало фото с места пожара.

По оперативным данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на утро 11 апреля на территории Зоны отчуждения наблюдалось горение травяного настила, камыша и лесной подстилки. К тушению привлечены 312 спасателей и 83 единицы техники, в т. ч. 3 самолета и 3 вертолета, которыми за минувший день было произведено 96 сбросов на 240 т воды.

Отметим, что в понедельник, 12 апреля, Верховная Рада может ужесточить штрафные санкции за несанкционированный поджог сухостоя, который, согласно выводам полиции, и спровоцировал лесной пожар в зоне отчуждения.

Напомним, убытки от пожара в зоне отчуждения ЧАЭС предварительно оцениваются в десятки миллионов гривен. А кроме того, по мнению экологов, существует опасность распространения радиационных частиц на другие территории Украины, включая Киев.

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