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Происшествия

Десятки миллионов: в Украине оценили убытки от пожара в Чернобыльской зоне

12:05 11 апреля 2020 24
Пожар
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Убытки от пожара в зоне отчуждения ЧАЭС предварительно оцениваются в десятки миллионов гривен. Об этом сообщила и.о. председателя Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения Екатерина Павлова во время онлайн-брифинга.

«Ущерб можем оценить с первого взгляда в десятки миллионов гривен», — заявила она, сообщает Укринформ.

По ее словам, точный размер пройденной огнем территории пока невозможно установить из-за большого задымления, но по состоянию на 8 апреля его оценили в 3,5 тыс. га. Она уверена, что в зоне отчуждения в течение последних 5 лет осуществили недостаточно мер для предотвращения таких пожаров.

«Ситуация, которая сложилась сегодня, обусловлена многими факторами, есть изменения климата, все видели, какая была зима и вся эта сухая трава, суходол, он очень подвержен к возгоранию… Многие противопожарные разрывы не сделаны и не приведены в то состояние для того, чтобы мы могли сдерживать такие масштабы огня», — сказала она.

Как писали «ФАКТЫ», пожарные продолжают тушить масштабный пожар в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения возле Чернобыльской АЭС. К тушению пожаров привлечены 312 человек и 83 единицы техники, в том числе 3 самолета и 3 вертолета ГСЧС, которыми 10 апреля осуществлено 96 сбросов — 240 тонн воды.

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