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Украинские подростки стали «заложниками» карантина в Польше: что об этом известно
В Польше несовершеннолетние студенты из Украины оказались изолированными из-за карантинных ограничений в стране, так как они могут теперь выйти на улицу лишь в сопровождении родителей. Об этом написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
По его словам, одной из мер, которые ввела Польша для противодействия коронавирусу, был запрет пребывания на улице несовершеннолетних без сопровождения родителей. Министр сообщил, что «берет на контроль» защиту несовершеннолетних украинских студентов в Польше.
«Беру на контроль защиту несовершеннолетних украинских студентов в Польше. Там карантин, и несовершеннолетних выпускают из дома только с родителями или совершеннолетними. А если первокурсник живет сам и должен выйти в магазин или аптеку?», — отметил Кулеба.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Генеральное консульство Украины в Нью-Йорке получило информацию о факте смерти гражданина Украины, который умер 7 апреля в больнице Нью-Йорка Wyckoff Heights Medical вследствие заболевания COVID-19.
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