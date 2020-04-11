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В США от коронавируса умер украинец
В США, где президент Трамп вводит санкции в отношении стран, которые не эвакуируют на родину своих граждан в связи с пандемией COVID-19, от коронавирусной инфекции умер украинец.
Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
«10 апреля Генеральное консульство Украины в Нью-Йорке получило информацию о факте смерти гражданина Украины, который умер 7 апреля в больнице Нью-Йорка Wyckoff Heights Medical вследствие заболевания COVID-19», — цитирует Погорельцева УНИАН.
По его словам, родственники умершего уведомлены о факте смерти. Генеральное консульство Украины в Нью-Йорке держит это дело на контроле.
Отметим, по данным американского исследовательского Университета имени Джонса Хопкинса в США, коронавирусом инфицировано 501 609 человек, 18 777 человек скончались.
Наихудшая ситуация в штате Нью-Йорк, где COVID-19 подтвердили у более 172 тысяч человек. От осложнений болезни здесь умерли 7 844 человека, жертв начали хоронить в «братских могилах».
Напомним, на сегодняшний день заграницей от COVID-19 умерло уже 6 украинцев.
По данным на 09:00 11 апреля, в Украине подтверждены 2511 случаев коронавируса, из них 73 с летальным исходом и 79 случаев выздоровления пациентов.
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