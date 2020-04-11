- 16:36 Лесники поймали поджигателей, устроивших масштабный пожар на Житомирщине
- 16:28 Украинские подростки стали «заложниками» карантина в Польше: что об этом известно
- 16:12 В США от коронавируса умер украинец
- 15:54 Соратников экс-главаря «ДНР» Захарченко отправили «на подвал» в Донецке: в сети раскрыли детали
- 15:49 Коронавирус нашли у семимесячного ребенка на Житомирщине
- 15:19 Голый мужчина устроил переполох в Киеве: фото с места происшествия
- 14:58 «Затащили в автобус и поставили на колени»: киевлянка пожаловалась на полицейский беспредел
- 14:54 «Мы так быстрее заболеем»: эвакуированные из ОАЭ украинцы рассказали об условиях обсервации
- 14:42 Хроники коронавируса: главные события в мире 11 апреля (обновляется)
- 14:23 Огненный ад: шокирующие фото пожара в Чернобыльской зоне
- 14:03 От подозрения до реанимации: как в Украине лечат инфицированных коронавирусом
- 13:50 Зеленский приехал с проверкой на Донбасс: детали, фото и видео визита
Лесники поймали поджигателей, устроивших масштабный пожар на Житомирщине
В Житомирской области лесники Народицкого спецлесхоза задержали двух поджигателей, которые вызвали самый масштабный пожар в области. Его уже неделю тушат около 150 спасателей и лесников. Напомним, из-за горящей травы на Житомирщине сгорел сельсовет.
Мужчин, которым около 30 лет, задержали в тот момент, когда они снова жгли сухостой, теперь уже вблизи села Рубежовка. Один из них был в поле, другой — в лесополосе.
По информации полиции, оба задержанных признались в предыдущем поджоге вблизи села Гуто-Марятин, который и привел к масштабному пожару на Житомирщине.
По данным ГСЧС, пожар в области был настолько мощный, что на его ликвидацию пришлось вызывать на помощь пожарно-спасательные подразделения из других областей и пожарную авиацию.
За неделю было совершено 280 вылетов и сброшено в эпицентр огня почти 1500 тонн воды.
«Мы считаем, что эти двое должны компенсировать все убытки, нанесенные природе, государственному бюджету и здоровью наших спасателей, работающих в огненном аду в режиме 24/7. Штрафы должны быть не символическими, а такими, что действительно способны покрыть все убытки, нанесенные пожаром», — говорится в сообщении ГСЧС.
Как сообщали «ФАКТЫ», пожарные продолжают тушить масштабный пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Убытки от пожара в зоне ЧАЭС предварительно оцениваются в десятки миллионов гривен.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.