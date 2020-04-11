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Происшествия

Лесники поймали поджигателей, устроивших масштабный пожар на Житомирщине

16:36 11 апреля 2020 155
пожарные
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Житомирской области лесники Народицкого спецлесхоза задержали двух поджигателей, которые вызвали самый масштабный пожар в области. Его уже неделю тушат около 150 спасателей и лесников. Напомним, из-за горящей травы на Житомирщине сгорел сельсовет.

Мужчин, которым около 30 лет, задержали в тот момент, когда они снова жгли сухостой, теперь уже вблизи села Рубежовка. Один из них был в поле, другой — в лесополосе.

По информации полиции, оба задержанных признались в предыдущем поджоге вблизи села Гуто-Марятин, который и привел к масштабному пожару на Житомирщине.

По данным ГСЧС, пожар в области был настолько мощный, что на его ликвидацию пришлось вызывать на помощь пожарно-спасательные подразделения из других областей и пожарную авиацию.
За неделю было совершено 280 вылетов и сброшено в эпицентр огня почти 1500 тонн воды.

«Мы считаем, что эти двое должны компенсировать все убытки, нанесенные природе, государственному бюджету и здоровью наших спасателей, работающих в огненном аду в режиме 24/7. Штрафы должны быть не символическими, а такими, что действительно способны покрыть все убытки, нанесенные пожаром», — говорится в сообщении ГСЧС.

Как сообщали «ФАКТЫ», пожарные продолжают тушить масштабный пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Убытки от пожара в зоне ЧАЭС предварительно оцениваются в десятки миллионов гривен.

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