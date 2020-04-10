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Из-за горящей травы на Житомирщине сгорел сельсовет: подробности ЧП
В селе Будо-Бобрица на Житомирщине местные жители жгли сухую траву, а огонь перекинулся на здание сельского совета. Напомним, что с начала 2020 года пожар уничтожил порядка 18 тысяч гектаров экосистем.
В Емильчинской районной организации Украинского общества охотников и рыбаков призвали украинцев не жечь прошлогоднюю траву, отметив, что каждый акт поджога — преступление против природы за которое предусмотрена административная, а в отдельных случаях и уголовная ответственность. «Сначала жгли сухую траву, а в итоге сожгли сельсовет в Будо-Бобрице», — сообщили на страничке общества в социальных сетях, опубликовав фото горящего сельсовета.
Как передает «Житомир.Инфо», в областном управлении ГосЧС сообщили, что огонь уничтожил 80 «квадратов» кровли, перекрытия кирпичного административного здания и повредил кирпичную хозяйственную постройку.
Также в чрезвычайной службе сообщают и о другом пожаре — в селе Довжик Житомирского района, который едва не стоил жизни хозяйке частного дома и ее сыну, которые оказались заблокированы огнем в здании.
На первом этаже двухэтажного дома возник пожар, а 51-летняя женщина и ее 29-летний сын находились на втором этаже. «Огонь отрезал им выход из дома, а на всех окнах нижнего этажа стояли металлические решетки. Поэтому людям оставалось только ждать помощи спасателей», — сообщают в Главном управлении ГосЧС в Житомирской области.
Огонь уничтожил кухню. По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печного отопления. На кухне стоял твердотопливный котел, который был вплотную установлен возле стены, обшитой горючим материалом.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из-за сжигания травы местными жителями, огонь перебросился на территорию Национального природного парка «Синевир» — в урочище Стинка, которое примыкает к Черной речке.
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