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Происшествия

В Запорожье обрушилась часть многоквартирного дома: первые детали и фото с места ЧП

17:06 11 апреля 2020 575
дом
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В субботу, 11 апреля, в Запорожье произошло обрушение конструкций в 3-этажном жилом доме.

ЧП случилось по улице Павлокичкаская в Заводском районе. Жителей многоквартирного дома эвакуировали, так как была угроза для жильцов 2 и 3 этажа.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что произошло разрушение конструкции дома на первом этаже в нежилом помещении с последующим обрушением в подвал.

Бойцы ГСЧС огородили опасное место. Газовщики перекрыли газоснабжение для предотвращения взрыва.

Причина разрушения устанавливается. Пострадавших в результате происшествия нет. Местные власти решают вопрос обеспечения людей жильем на время проведения аварийных работ.

Напомним, 9 апреля в центре Одессы обрушилось старинное здание. Людям, проходившим мимо, чудом удалось спастись.

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В Запорожье обрушилась часть многоквартирного дома: первые детали и фото с места ЧП

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