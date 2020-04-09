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Происшествия

Люди чудом спаслись: момент обрушения дома в Одессе попал на видео

13:48 9 апреля 2020 203
В Одессе обвалась часть дома
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В сеть выложили видео с моментом обрушения старинного дома в Одессе — ЧП произошло 9 апреля на углу Канатной и переулка Нахимова.

Видео ресурса «Х…я Одесса» в Twitter опубликовал одесский журналист «Радио Свобода» Михаил Штекел. На нем показано, как несколько пешеходов еле уворачиваются от огромной «волны» из мелких и крупных камней.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», видео с разрушениями памятки архитектуры в Одессе сняли с воздуха.

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