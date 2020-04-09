Происшествия

Люди чудом спаслись: момент обрушения дома в Одессе попал на видео

В сеть выложили видео с моментом обрушения старинного дома в Одессе — ЧП произошло 9 апреля на углу Канатной и переулка Нахимова.

Видео ресурса «Х…я Одесса» в Twitter опубликовал одесский журналист «Радио Свобода» Михаил Штекел. На нем показано, как несколько пешеходов еле уворачиваются от огромной «волны» из мелких и крупных камней.

В Одесі впала частина будівлі-пам'ятки архітектури. Детальніше у відео pic.twitter.com/f0nFX5tbhB — Michael Shtekel (@mishajedi) April 9, 2020

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», видео с разрушениями памятки архитектуры в Одессе сняли с воздуха.

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