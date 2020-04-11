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Легенда «Динамо» покинул иностранный клуб после четырех матчей (фото)
Недолгим оказалось сотрудничество легенды киевского «Динамо» 61-летнего специалиста Анатолия Демьяненко со словацкой «Нитрой».
Украинский тренер покинул клуб, который возглавил в январе нынешнего года. «Оставил клуб по семейным обстоятельствам. Очень жаль, что так получилось, но ничего не поделаешь. Мы нормально разошлись. Никаких конфликтов или проблем не было. К тому же, время сейчас непростое — коронавирус, карантин. Сейчас нахожусь в Украине. Еще не определился, что делать дальше. На мое место в „Нитре“ уже ищут нового тренера», — рассказал Демьяненко в комментарии «Укринформ».
Отметим, что под руководством Демьяненко, который с апреля 2013 года был в «творческом отпуске» после расторжения контракта с «Волынью», «Нитра» провела в чемпионате Словакии четыре матча, в которых одержала всего одну победу. На данный момент команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что донецкий «Олимпик» расстался с тренером-испанцем.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..