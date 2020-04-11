Украинская школьница шьет маски и бесплатно раздает их нуждающимся (фото)

Украина

Пятиклассница из Балаклеи Харьковской области Алиса Пономаренко каждый день проводит не меньше трех часов за швейной машинкой — девочка шьет защитные маски от коронавируса и раздает всем нуждающимся. Напомним, певица Гайтана показала, как сделать защитную маску без шитья.

Работу 11-летней школьницы уже оценили местные врачи. По их словам, такие маски не защитят от вируса, но не дадут ему далеко распространиться, если ее надел человек, который является носителем инфекции.

Мама девочки, Юлия Пономаренко, рассказала KHARKIV Today, что в день ее дочь шьет от 50 до 94 масок. Девочка разрабатывала различные варианты. И сейчас Алиса использует самый удачный вариант выкройки. Даже врачи оценили удобство масок и возможность регулировать.

Маски Алиса передает всем желающим. В основном, это жители Балаклеи, но были также заказы и из других городов. По словам Юлии, был заказ даже из Чехии. Но отправлять маски туда не стали, потому что снабдить ими даже Балаклею удается с большим трудом из-за нехватки материала.

К Алисе и ее маме обращаются даже поликлиники — маски передают и во взрослую, и в детскую лечебницы. Мама и дочь передают маски всем, кто позвонит. Неравнодушные люди помогают Алисе с материалом.

А началось, по словам мамы Алисы, все с того, что после покупки швейной машинки, девочка сшила своего первого игрушечного зайца, с которым затем отправилась гулять. В магазине знакомый в шутку предложил купить игрушку. Девочка отказала, поскольку игрушку сшила для младшей сестры, но сделала встречное предложение, сказав, что сошьет еще одного на продажу.

Получив первые 100 гривен за игрушку, девочка тут же отправила их на карту больного раком старшеклассника.

Создав группу в Facebook, Алиса продолжила продавать зайцев и передавать деньги больному мальчику. Заказы на зайцев приходили Алисе из Норвегии, Италии, Британии. По словам мамы, девочка собрала 200 тысяч гривен за два месяца, и в целом за полгода было собрано около 500 тысяч на лечение.

Как писали «ФАКТЫ», шитьем защитных масок во время карантина занялась актриса Ольга Сумская. А украинский дизайнер Светлана Бевза начала шить защитные костюмы для медиков и поставлять их в больницы бесплатно.

Фото KHARKIV Today



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