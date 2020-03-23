Украинский дизайнер начала шить бесплатные защитные костюмы для врачей (фото, видео)

Шоу-бизнес

Украинский дизайнер Светлана Бевза начала шить защитные костюмы для медиков. В отличие от Владимира Остапчука, который решил продавать защитные маски, Бевза будет шить костюмы бесплатно.

На своей страничке в Instagram она показала, как в ее мастерской производятся костюмы. Дизайнер призвала коллег, у которых есть необходимые материалы, поделиться с ней или самим шить костюмы.

Бевза также попросила медработников писать ей о необходимости таких костюмов.

Напомним, что в Украине в больницах не хватает не только защитных костюмов, но даже элементарных масок. Купить защитные маски можно у перекупщиков. Особенно предприимчивые люди начали шить многоразовые маски.

Также напомним, что Украина продала в Испанию 100 тысяч масок.

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