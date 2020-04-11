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Женщину с подозрением на коронавирус больше двух часов везли в больницу под Одессой: пациентка скончалась

20:58 11 апреля 2020 113
скорая помощь
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Пациентку, у которой заподозрили COVID-19, транспортировали автомобилем скорой помощи из Захаровского района в опорную по госпитализации больницу в Подольске два с половиной часа (!).

Об этом сообщила главврач Центральной районной больницы во время совещания в областной госадминистрации. По ее словам, скорая была не укомплектована надлежащим образом.

«Так, на середине дороги отключился „кислородный“ аппарат. Скорая ехала 2,5 часа на расстояние в 55 км. Это — не помощь! Гораздо проще и эффективнее доставлять в Одессу, куда можно доехать на полчаса быстрее, чем в Подольск», — сказала главврач.

В обладминистрации признали наличие проблемы. Глава ОГА Максим Куцый заметил, что, действительно, имеются серьезная проблема с качеством дорог. Потому ряд районов «переключат» на госпитализацию в Одессу. Областные же медики в отключении аппарата винят своих местных коллег, которые «неправильно рассчитали необходимое количество кислорода».

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52-летнюю пациентку с предварительным диагнозом бактериальная пневмония спасти не удалось. Она скончалась в инфекционном отделении больницы Подольска. Как сообщили в прокуратуре области, начато расследование по факту смерти женщины.

«Правоохранители проверяют, должным ли образом медики исполнили свои профессиональные обязанности», — заявили там.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, после которых будет решен вопрос об объявлении виновным лицам о подозрении.

Досудебное расследование проводят следователи Подольского отдела полиции по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что первой жертве коронавируса в Вооруженных силах Украины врачи вовремя не провели тест на COVID-19.

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