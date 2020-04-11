Происшествия

Под Херсоном «накрыли» притон, в котором маленькие дети играли использованными шприцами

В Каховке Херсонской области полицейские обнаружили наркопритон, который организовал в своем доме 43-летний мужчина. Двое его детей были в курсе происходящего. Мальчики 4 и 8 лет играли использованными шприцами, которые были разбросаны по дому и участку.

Копы изъяли каннабис, большое количество медицинских шприцев с остатками опия, посуду для изготовления наркотиков, пистолет и 70 патронов к карабину.

Пытаясь уничтожить вещдоки, мужчина вылил наркотическую жидкость в ванну. Хозяин объяснил, что изготовлял наркотики для себя, а также иногда угощал своих гостей.

Как выяснилось, мужчина был ранее судимым. Его жена, мать мальчиков, несколько лет назад покончила жизнь самоубийством.

О происшествии полицейские немедленно сообщили в службу по делам детей. Малышей забрала к себе бабушка.

В отношении отца составлен админпротокол по статье «Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей».

Кроме этого, как сообщил «ФАКТАМ» начальник Каховского отдела полиции Вадим Парфентьев, открыты уголовные производства по статьям, предусматривающим наказание за незаконный оборот наркотиков и незаконное обращение с оружием.

Мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.

Как сообщали «ФАКТЫ», во Львове торговцы наркотиками убили двух подростков. Позже полиция задержала убийц.

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