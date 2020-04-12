Пожары под Чернобылем: спасатели рассказали, что сейчас происходит в зоне (фото)

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В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.
«Наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами. К тушению пожаров привлечены 312 человек и 83 единицы техники, из них от ГСЧС 257 человек личного состава и 59 единиц техники в том числе 3 самолета и 3 вертолета ГСЧС, которыми 10 апреля осуществлено 96 сбросов — 240 тонн воды», — сообщили в ведомстве.
По данным спасателей, радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений. В зоне отчуждения дозы радиации также не изменились.
Как писали «ФАКТЫ», убытки от пожара в зоне отчуждения ЧАЭС предварительно оцениваются в десятки миллионов гривен.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..