Происшествия

Пожары под Чернобылем: спасатели рассказали, что сейчас происходит в зоне (фото)

В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.

«Наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами. К тушению пожаров привлечены 312 человек и 83 единицы техники, из них от ГСЧС 257 человек личного состава и 59 единиц техники в том числе 3 самолета и 3 вертолета ГСЧС, которыми 10 апреля осуществлено 96 сбросов — 240 тонн воды», — сообщили в ведомстве.

По данным спасателей, радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений. В зоне отчуждения дозы радиации также не изменились.

Как писали «ФАКТЫ», убытки от пожара в зоне отчуждения ЧАЭС предварительно оцениваются в десятки миллионов гривен.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter