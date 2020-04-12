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Украина

Карта распространения коронавируса по Киеву: в "лидерах" — Печерский и Дарницкий районы

11:58 12 апреля 2020 398
Коронавирус
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В течение последних суток в Киеве у 20 человек был диагностирован коронавирус. Об этом пишет мэр столицы Виталий Кличко в Facebook.

«Друзья! Еще 20 киевлян заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Всего в столице уже 416 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели: 5 женщин в возрасте от 49 до 60 лет, 15 мужчин в возрасте от 19 до 74 лет. Среди киевлян, заболевших за минувшие сутки — один медик», — написал он.

По его словам, в больницы города госпитализировали четырех пациентов. Остальные — лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

Голосеевский +2
Дарницкий +3
Деснянский +2
Днепровский +2
Оболонский +0
Печерский +10
Подольский +0
Святошинский +1
Соломенский +0
Шевченковский +0

Как писали «ФАКТЫ», в Украине на утро 12 апреля, по данным Министерства здравоохранения, зафиксированы 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 83 летальных, 89 пациентов выздоровели. За сутки подтверждены 266 новых случаев инфекции, в том числе 10 летальных исходов, 10 человек выздоровели.

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