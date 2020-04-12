- 14:29 СМИ сообщили о смерти от коронавируса монаха Киево-Печерской Лавры
- 14:06 Самая сексуальная футболистка мира тренируется с гирей, будучи на 9-м месяце беременности: впечатляющее видео
- 13:49 Чаще болеют женщины в возрасте 50+: в Минздраве подробно рассказали о COVID-19 в Украине
- 13:44 Донецкого террориста «Заточку» в Тернополе заочно приговорили к 15 годам заключения
- 13:44 В Москве женщина 15 минут удерживала за руки выпавшего из окна пьяного приятеля
- 13:19 Зеленский пообещал украинским ученым миллион долларов за создание вакцины против COVID-19
- 13:12 Татьяна Буланова срочно госпитализирована: что с ней
- 13:07 Украинский врач в Италии: "Здесь становится страшно за то, как мы справимся с коронавирусом дома"
- 13:02 Боевики обстреляли из гранатометов украинские позиции на Луганщине: один боец ВСУ погиб
- 12:54 Традиционное пасхальное обращение Папы Римского Úrbi et órbi: онлайн-трансляция
- 12:43 Что обещают звезды: гороскоп на 13 апреля для всех знаков зодиака
- 12:41 Пик заболеваемости ожидаем 17 апреля, а из карантина можем начать выходить уже 24-го, — Ляшко
Карта распространения коронавируса по Киеву: в "лидерах" — Печерский и Дарницкий районы
В течение последних суток в Киеве у 20 человек был диагностирован коронавирус. Об этом пишет мэр столицы Виталий Кличко в Facebook.
«Друзья! Еще 20 киевлян заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Всего в столице уже 416 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели: 5 женщин в возрасте от 49 до 60 лет, 15 мужчин в возрасте от 19 до 74 лет. Среди киевлян, заболевших за минувшие сутки — один медик», — написал он.
По его словам, в больницы города госпитализировали четырех пациентов. Остальные — лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
Голосеевский +2
Дарницкий +3
Деснянский +2
Днепровский +2
Оболонский +0
Печерский +10
Подольский +0
Святошинский +1
Соломенский +0
Шевченковский +0
Как писали «ФАКТЫ», в Украине на утро 12 апреля, по данным Министерства здравоохранения, зафиксированы 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 83 летальных, 89 пациентов выздоровели. За сутки подтверждены 266 новых случаев инфекции, в том числе 10 летальных исходов, 10 человек выздоровели.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..