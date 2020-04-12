- 11:07 В Днепре волонтеры обеспечат медиков масками для дайвинга, оснащенными противовирусными фильтрами
- 11:05 Полицейскому, избившему адвоката под Киевом, предъявили обвинение в превышении власти
- 10:38 В центре Ровно УПЦ провела массовое освящение вербы, несмотря на предупреждение
- 10:19 За сутки в Украине подтверждено 266 новых случаев COVID-19, умерли 10 человек: данные по областям
- 09:51 Киев возглавил рейтинг городов мира с самым грязным воздухом
- 09:48 Хроники коронавируса: главные события в мире 12 апреля (обновляется)
- 09:48 Вербное воскресенье: онлайн-трансляция праздничного богослужения
- 09:46 Коронавирус в Украине: последние данные от замглавы Минздрава Ляшко
- 09:41 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:17 Пожары под Чернобылем: спасатели рассказали, что сейчас происходит в зоне
- 08:55 Не спешат становится министрами: ученый указал на тревожную тенденцию в Украине
- 08:39 Джулиан Ассанж стал отцом двух детей, пока скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне
За сутки в Украине подтверждено 266 новых случаев COVID-19, умерли 10 человек: данные по областям
В Украине на утро 12 апреля, по данным Министерства здравоохранения, зафиксировано 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 83 летальных, 89 пациентов выздоровели. За сутки подтверждено 266 новых случаев инфекции, в том числе 10 летальных исходов, 10 человек выздоровели.
По регионам:
На ежедневном брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что из новых случаев заболевания 26 подтверждены у детей, 83 человека госпитализированы (из них 9 человек подключены к аппаратам ИВЛ). Прирост новых случаев за сутки 10%, а показатель летальности в стране 3%. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50-ти лет (85,5%).
Для больных коронавирусом задействованы 54 аппарата ИВЛ, что не превышает 10% из общего числа аппаратов по стране. С текущим ростом заболеваемости больницы справляются.
По словам Ляшко, всех, кто умер от пневмонии, проверяют на COVID-19. Кроме того, проверяют всех, у кого есть основные симптомы (высокая температура, кашель и затрудненное дыхание), а также контактных лиц больных с коронавирусом и тех людей, кто вернулся из-за границы.
Напомним, пик эпидемии в Украине ожидается в середине-конце апреля. А карантин правительство собирается отменить в середине мая.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.