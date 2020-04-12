Украина

За сутки в Украине подтверждено 266 новых случаев COVID-19, умерли 10 человек: данные по областям

В Украине на утро 12 апреля, по данным Министерства здравоохранения, зафиксировано 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 83 летальных, 89 пациентов выздоровели. За сутки подтверждено 266 новых случаев инфекции, в том числе 10 летальных исходов, 10 человек выздоровели.

По регионам:





На ежедневном брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что из новых случаев заболевания 26 подтверждены у детей, 83 человека госпитализированы (из них 9 человек подключены к аппаратам ИВЛ). Прирост новых случаев за сутки 10%, а показатель летальности в стране 3%. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50-ти лет (85,5%).

Для больных коронавирусом задействованы 54 аппарата ИВЛ, что не превышает 10% из общего числа аппаратов по стране. С текущим ростом заболеваемости больницы справляются.

По словам Ляшко, всех, кто умер от пневмонии, проверяют на COVID-19. Кроме того, проверяют всех, у кого есть основные симптомы (высокая температура, кашель и затрудненное дыхание), а также контактных лиц больных с коронавирусом и тех людей, кто вернулся из-за границы.

Напомним, пик эпидемии в Украине ожидается в середине-конце апреля. А карантин правительство собирается отменить в середине мая.

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