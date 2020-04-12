Шоу-бизнес

Карантинный тренд: знаменитости соревнуются в красоте нарядов из подушек и одеял (фото)

Украинские звезды шоу-бизнеса на карантине присоединяются к популярным мировым флешмобам. Они выносят мусор в самых красивых нарядах, переодеваются, как это сделали Потап и Настя Каменских, а теперь проявляют креатив, соревнуясь в красоте нарядов из одеял и подушек.

К популярному мировому флешмобу #pillowchallenge присоединились Слава Каминская, певица Злата Огневич, телеведущий Владимир Остапчук, гимнастка Анна Ризатдинова, актриса Наталья Денисенко и многие другие.

Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская приобщила к флешмобу и дочку Лауру.

«Побочка популярности», — подписала забавное фото Слава.



*Слава Каминская с дочкой Лаурой



*Анна Ризатдинова



*Наталья Денисенко



*Солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег



*Ирина Горовая



*Злата Огневич

Ранее своим нарядом из одеяла впечатлила телеведущая Леся Никитюк.

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