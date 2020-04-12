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Шоу-бизнес

Карантинный тренд: знаменитости соревнуются в красоте нарядов из подушек и одеял (фото)

12:40 12 апреля 2020 183
Слава Каминская из группы «НеАнгелы»
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Украинские звезды шоу-бизнеса на карантине присоединяются к популярным мировым флешмобам. Они выносят мусор в самых красивых нарядах, переодеваются, как это сделали Потап и Настя Каменских, а теперь проявляют креатив, соревнуясь в красоте нарядов из одеял и подушек.

К популярному мировому флешмобу #pillowchallenge присоединились Слава Каминская, певица Злата Огневич, телеведущий Владимир Остапчук, гимнастка Анна Ризатдинова, актриса Наталья Денисенко и многие другие.

Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская приобщила к флешмобу и дочку Лауру.

«Побочка популярности», — подписала забавное фото Слава.


*Слава Каминская с дочкой Лаурой


*Анна Ризатдинова


*Наталья Денисенко


*Солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег


*Ирина Горовая


*Злата Огневич

Ранее своим нарядом из одеяла впечатлила телеведущая Леся Никитюк.

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