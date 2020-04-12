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Карантинный тренд: знаменитости соревнуются в красоте нарядов из подушек и одеял (фото)
Украинские звезды шоу-бизнеса на карантине присоединяются к популярным мировым флешмобам. Они выносят мусор в самых красивых нарядах, переодеваются, как это сделали Потап и Настя Каменских, а теперь проявляют креатив, соревнуясь в красоте нарядов из одеял и подушек.
К популярному мировому флешмобу #pillowchallenge присоединились Слава Каминская, певица Злата Огневич, телеведущий Владимир Остапчук, гимнастка Анна Ризатдинова, актриса Наталья Денисенко и многие другие.
Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская приобщила к флешмобу и дочку Лауру.
«Побочка популярности», — подписала забавное фото Слава.
*Слава Каминская с дочкой Лаурой
*Анна Ризатдинова
*Наталья Денисенко
*Солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег
*Ирина Горовая
*Злата Огневич
Ранее своим нарядом из одеяла впечатлила телеведущая Леся Никитюк.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..