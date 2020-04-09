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Шоу-бизнес

Потап в соблазнительном платье Насти Каменских взорвал сеть (видео)

11:37 9 апреля 2020 267
Потап и Настя
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая ранее записала видео о карантине, порадовала подписчиков танцами со своим мужем — исполнителем и продюсером Алексеем Потапенко (Потапом).

На видео Потап в костюме смотрит, как соблазнительно танцует Настя в черном платье с разрезом и шубке. Позже муж и жена меняются местами. Настя в костюме смотрит на танец Потапа, который щеголяет в таком же платье с разрезом.

Танец Потапа и Насти очень понравился поклонникам пары. Особенно много комплиментов досталось Потапу.

«Красивая ножка в платье», «Огонь, раз 15 пересмотрела», «А Потапу идет», «Потап, ты крутой», «Как ты влез в платье Насти?» — пишут комментаторы.

Потап

Потап

Потап

Напомним, что во время карантина Настя проводит тренировки онлайн для пользователей соцсетей.

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