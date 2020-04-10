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Шоу-бизнес

Срочно на красную дорожку: Леся Никитюк удивила нарядом из одеяла (фото)

18:07 10 апреля 2020 198
Леся Никитюк
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная телеведущая Леся Никитюк, показавшая ранее, в чем ходит за хлебом, продемонстрировала новый карантинный наряд. В то время. как некоторые знаменитости «облачаются» в подушки, Леди Ле присоединилась к популярному в сети флешмобу и придумала оригинальный наряд из одеяла. Она сотворила «вечернее платье» с открытыми плечами, высоким вырезом и шлейфом. А талию подчеркнула брендовым поясом.

«Что слышно по поводу Каннского кинофестиваля?» — иронизирует под фото Леся.

Подписчикам понравился креатив от телеведущей. В комментариях они не жалеют комплиментов.

«Лук с одеялом мне нравится даже больше чем с подушкой. Я после карантина чувствую, что больше ни во что не влезу, придётся так ходить», «На красную дорожку срочно эту богиню», «Відколи ковдра стала модним одягом?», «Очень необычно и женственно», «Кутюр отдыхает», — пишут в комментариях.

Также в сети популярный флешмоб с переодеванием. Звезда «Дизель Шоу» Евгений Сморигин в платье и в босоножках жены не удержался на высоких каблуках.

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