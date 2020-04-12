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В Москве женщина 15 минут удерживала за руки выпавшего из окна пьяного приятеля (видео)

В Москве в Некрасовке женщина 15 минут держала за руки выпавшего из окна пьяного мужчину. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

«Мужчина выпал из окна 15 этажа на Рождественской улице — повис, и все это время за руки его держала женщина. Все это происходило примерно 15 минут, пока проезжавшие мимо сотрудники ГИБДД не пришли на помощь», — говорится в сообщении канала.

Telegram-канал Baza сообщает, что в квартире собралась компания, которая решила «запить карантин алкоголем».

«В Некрасовке компания собралась на самоизоляции и решила запить карантин алкоголем, после чего один из мужчин захотел приколоться и выйти из окна. Антон Козлов висел так несколько минут и в последний момент его всё же смогли затянуть внутрь. Кажется, у Антона сегодня второй день рождения», — сообщили на канале.

Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 11 апреля в реанимации Измаильской городской больницы скончалась двухлетняя девочка, которая накануне вечером выпала из окна третьего этажа.

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