- 14:32 Жители зараженных коронавирусом Черновцов предпочли карантину службу в церкви
- 14:29 СМИ сообщили о смерти от коронавируса монаха Киево-Печерской лавры
- 14:06 Самая сексуальная футболистка мира тренируется с гирей, будучи на 9-м месяце беременности: впечатляющее видео
- 13:49 Чаще болеют женщины в возрасте 50+: в Минздраве подробно рассказали о COVID-19 в Украине
- 13:44 Донецкого террориста «Заточку» в Тернополе заочно приговорили к 15 годам заключения
- 13:44 В Москве женщина 15 минут удерживала за руки выпавшего из окна пьяного приятеля
- 13:19 Зеленский пообещал украинским ученым миллион долларов за создание вакцины против COVID-19
- 13:12 Татьяна Буланова срочно госпитализирована: что с ней
- 13:07 Украинский врач в Италии: "Здесь становится страшно за то, как мы справимся с коронавирусом дома"
- 13:02 Боевики обстреляли из гранатометов украинские позиции на Луганщине: один боец ВСУ погиб
- 12:54 Традиционное пасхальное обращение Папы Римского Úrbi et órbi: онлайн-трансляция
- 12:43 Что обещают звезды: гороскоп на 13 апреля для всех знаков зодиака
В Москве женщина 15 минут удерживала за руки выпавшего из окна пьяного приятеля (видео)
В Москве в Некрасовке женщина 15 минут держала за руки выпавшего из окна пьяного мужчину. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Mash.
«Мужчина выпал из окна 15 этажа на Рождественской улице — повис, и все это время за руки его держала женщина. Все это происходило примерно 15 минут, пока проезжавшие мимо сотрудники ГИБДД не пришли на помощь», — говорится в сообщении канала.
Telegram-канал Baza сообщает, что в квартире собралась компания, которая решила «запить карантин алкоголем».
«В Некрасовке компания собралась на самоизоляции и решила запить карантин алкоголем, после чего один из мужчин захотел приколоться и выйти из окна. Антон Козлов висел так несколько минут и в последний момент его всё же смогли затянуть внутрь. Кажется, у Антона сегодня второй день рождения», — сообщили на канале.
Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 11 апреля в реанимации Измаильской городской больницы скончалась двухлетняя девочка, которая накануне вечером выпала из окна третьего этажа.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..