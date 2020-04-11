Происшествия

Спасти не удалось: выпавшая из окна двухлетняя девочка скончалась

В ночь на субботу, 11 апреля, в реанимации Измаильской городской больницы скончалась двухлетняя девочка, которая накануне вечером выпала из окна третьего этажа.

Увы, медикам не удалось спасти малышку: полученные ею травмы оказались несовместимы с жизнью.

Как сообщили в полиции, сейчас выясняются все обстоятельства трагедии, которая квалифицирована как несчастный случай. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 («Умышленное убийство» с пометкой «несчастный случай») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее аналогичная трагедия произошла в Славянске, где полуторагодовалый ребенок выпал из окна пятого этажа. А в Одессе упавшие из окна высотки мама с семилетним ребенком чудом остались живы.



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