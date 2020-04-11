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Спасти не удалось: выпавшая из окна двухлетняя девочка скончалась
В ночь на субботу, 11 апреля, в реанимации Измаильской городской больницы скончалась двухлетняя девочка, которая накануне вечером выпала из окна третьего этажа.
Увы, медикам не удалось спасти малышку: полученные ею травмы оказались несовместимы с жизнью.
Как сообщили в полиции, сейчас выясняются все обстоятельства трагедии, которая квалифицирована как несчастный случай. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 («Умышленное убийство» с пометкой «несчастный случай») Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее аналогичная трагедия произошла в Славянске, где полуторагодовалый ребенок выпал из окна пятого этажа. А в Одессе упавшие из окна высотки мама с семилетним ребенком чудом остались живы.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?