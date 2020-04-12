Донецкого террориста «Заточку» в Тернополе заочно приговорили к 15 годам заключения

Происшествия

Тернопольский горрайсуд заочно вынес приговор жителю города Славянска Донецкой области за участие в террористической организации. Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», в Харькове Служба безопасности Украины задержала командира «разведки ЛНР».

— Следствие установило, что подсудимый в 2014 году добровольно вступил в военное формирование «Призрак» террористической организации «ЛНР», за участие в котором был награжден бывшим командиром О. Мозговым медалью террористов «За оборону Славянска», — сообщает прокуратура Тернопольской области. - После ликвидации Мозгового подсудимый продолжил службу в террористической группе «Брянка СССР», где в период с мая 2015 года по май 2017 года состоял на должности «заместителя командира 1 механизированной роты»…

Будучи одним из лидеров террористической группы, боевик по кличке «Заточка» осуществлял организацию и руководство другими членами данной группы. Они имели в своем распоряжении огнестрельное оружие, оказывали вооруженное сопротивление и вели боевые действия против военнослужащих ВСУ, работников правоохранительных органов, в частности на опорном пункте боевиков под названием «Крест» на окраине города Первомайск Луганской области.

Суд признал жителя города Славянска Донецкой области виновным, но, поскольку преступник находился на временно неподконтрольной украинской власти территории, его осудили заочно к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 7 апреля 2020 года в Шевченковском райсуде Киева вынесли приговор полковнику ВСУ Ивану Безъязыкову, который в 2014 году попал в плен к боевикам, а после освобождения был задержали по подозрению в сотрудничестве с российской спецслужбой.

А в феврале в Киеве сотрудники СБУ задержали агента боевиков так называемой «МГБ ЛНР», который прибыл в столицу для сбора сведений о дислокации и перемещении подразделений, задействованных в проведении Операции объединенных сил.

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