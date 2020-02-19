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Шпионил за украинскими военными: СБУ задержала бывшего милиционера из Луганска (фото)

18:54 19 февраля 2020 27
Шпионил за украинскими военными: СБУ задержала бывшего милиционера из Луганска (фото)
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве задержали задержала агента боевиков так называемой «МГБ ЛНР», который прибыл в столицу для сбора сведений о дислокации и перемещении подразделений, задействованных в проведении Операции объединенных сил. Напомним, в начале февраля контрразведка СБУ задержала очередного боевика «ДНР».

Как сообщает пресс-центр СБУ, задержанным оказался бывший работник органов МВД, житель временно оккупированного Луганска.

Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной деятельности фигуранта в разных регионах Украины, после чего объявили его в общегосударственный розыск.

Задержать информатора удалось уже в столице.

Задержанный информатор

Теперь он будет доставлен в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в пресс-центре СБУ.

Напомним, накануне Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство сотрудницы Национальной академии СБУ.

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