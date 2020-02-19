- 18:55 «Шахтер» – «Бенфика»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 18:54 Шпионил за украинскими военными: СБУ задержала бывшего милиционера из Луганска
- 18:45 На Львовщине блокируют госпиталь, куда должны привезти украинцев из Китая: в сети бурное обсуждение
- 18:44 «Аталанта» — «Валенсия»: онлайн видео голов матча Лиги чемпионов
- 18:39 Расстрел женщины в одесской парикмахерской: за покушением может стоять бывший муж
- 18:35 Королева Елизавета посетила больницу и рассказала детям, что тоже носила брекеты
- 18:16 Дышите глубже: Зеленский заблокировал повышение цен на сигареты
- 18:08 В Одессе сотни людей стали очевидцами публичного самоубийства: первые подробности
- 18:00 «Я категорически против»: нардеп Бужанский объяснил свой скандальный демарш в Раде
- 17:53 В Одесском порту задержали 4 тонны компонентов для тяжелых наркотиков
- 17:39 Грипп в Украине: Минздрав озвучил шокирующую статистику
- 17:36 Рыжая бестия: Катерина Бужинская шокировала неожиданным образом
Шпионил за украинскими военными: СБУ задержала бывшего милиционера из Луганска (фото)
В Киеве задержали задержала агента боевиков так называемой «МГБ ЛНР», который прибыл в столицу для сбора сведений о дислокации и перемещении подразделений, задействованных в проведении Операции объединенных сил. Напомним, в начале февраля контрразведка СБУ задержала очередного боевика «ДНР».
Как сообщает пресс-центр СБУ, задержанным оказался бывший работник органов МВД, житель временно оккупированного Луганска.
Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной деятельности фигуранта в разных регионах Украины, после чего объявили его в общегосударственный розыск.
Задержать информатора удалось уже в столице.
Задержанный информатор
Теперь он будет доставлен в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в пресс-центре СБУ.
Напомним, накануне Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство сотрудницы Национальной академии СБУ.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.