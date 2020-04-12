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Украина

Жители зараженных коронавирусом Черновцов предпочли карантину службу в церкви (фото)

14:32 12 апреля 2020 86
Карантин в Украине
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В Черновцах 12 апреля во время празднования праздника Вербного воскресенья возле православных храмов образовались толпы людей. Несмотря на усиление карантинных ограничений в эти выходные, верующие пришли в церкви, чтобы освятить ивовые ветви.

Так, скопление людей можно было заметить вблизи Свято-духовского кафедрального собора на Соборной площади Черновцов (храм относится к Московскому патриархату), пишет УНИАН.

Ранее председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук заявил, что на праздники в Черновицкой области не будут закрывать церкви. При этом чиновник настоял на соблюдении карантинных правил верующими.

Как писали «ФАКТЫ», ранее большое скопление людей было отмечено в Свято-Воскресенском соборе города Ровно. Этот храм также относится к Московскому патриархату. Там десятки жителей, в основном пожилых людей, несмотря на запреты и карантин, пришли в храм. Причем, в защитных масках были далеко не все.

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