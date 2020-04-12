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В центре Ровно УПЦ провела массовое освящение вербы, несмотря на предупреждение (видео)
Несмотря на карантин в Украине, вызванный распространением коронавирусной инфекции Covid-19, священники Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в центре Ровно провели массовые богослужения и освящения вербы. Соответствующее видео опубликовал местный журналист Алексей Бухало в Facebook.
«Ровно. Центр. Свято-Воскресенский собор. УПЦ МП», — написал журналист.
Судя по видео, десятки жителей Ровно, в основном — пожилых людей, несмотря на запреты и карантин пришли в храм за освященной вербой. Причем, в защитных масках далеко не все.
В комментариях пользователи соцсети возмущаются таким поведением священнослужителей и удивляются, почему никто не вызвал полицию.
«Фээсбешные попы четко выполняют указание из московского офиса — максимально способствовать распространению инфекции и соответствующего хаоса в Украине или спровоцировать против них карательные меры и поднять крик — „праславних бьют, спасай веру и атечества“», — написал один из пользователей Facebook.
Как писали «ФАКТЫ», на пасхальные праздники церкви в Украине не будут закрывать на карантин в связи с пандемией коронавируса, однако количество людей на службах будет ограничено.
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