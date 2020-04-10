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Общество и люди

В Черновцах ужесточают карантин: что происходит в городе накануне закрытия продуктовых магазинов (фото)

16:41 10 апреля 2020 399
Очереди в Черновцах
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Черновцах, где как и во всех населенных пунктах Черновицкой области в выходные дни не будут работать ни АЗС, ни продуктовые магазины, люди выстраиваются в очереди, чтобы сделать покупки.

Как сообщает издание «Молодий буковинець», очереди в разных районах города наблюдались уже около 14:00 пятницы, 10 апреля. Издание сообщают, что люди стоят в масках, без которых не пускают в магазин, однако безопасное расстояние соблюдают не все. Толпы под магазинами время от времени то появляются, то исчезают.

Напомним, что ограничительные меры вводятся с 13:00 субботы, 11 апреля, до 6:00 понедельника, 13 апреля. В это время на АЗС будут обслуживаться лишь автомобили правоохранителей и экстренных служб, в том числе и медиков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», аналогичные ограничительные меры на субботу и воскресенья вводят также в Закарпатской и Волынской областях.

Фото с сайта https://molbuk.ua.

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В Черновцах ужесточают карантин: что происходит в городе накануне закрытия продуктовых магазинов (фото)

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