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В Черновцах ужесточают карантин: что происходит в городе накануне закрытия продуктовых магазинов (фото)
В Черновцах, где как и во всех населенных пунктах Черновицкой области в выходные дни не будут работать ни АЗС, ни продуктовые магазины, люди выстраиваются в очереди, чтобы сделать покупки.
Как сообщает издание «Молодий буковинець», очереди в разных районах города наблюдались уже около 14:00 пятницы, 10 апреля. Издание сообщают, что люди стоят в масках, без которых не пускают в магазин, однако безопасное расстояние соблюдают не все. Толпы под магазинами время от времени то появляются, то исчезают.
Напомним, что ограничительные меры вводятся с 13:00 субботы, 11 апреля, до 6:00 понедельника, 13 апреля. В это время на АЗС будут обслуживаться лишь автомобили правоохранителей и экстренных служб, в том числе и медиков.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», аналогичные ограничительные меры на субботу и воскресенья вводят также в Закарпатской и Волынской областях.
Фото с сайта https://molbuk.ua.
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