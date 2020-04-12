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Гора из «Игры престолов» станет отцом (фото)

20:00 12 апреля 2020 301
Хафтор и Келси
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

После того, как стало известно, что исполнитель роли Рона Уизли из фильмов о Гарри Поттере и его девушка ждут первенца, стало известно о том, что скоро станет отцом и 29-летний исландский актер и спортсмен Хафтор Юлиус Бьернссон, известный также, как Тор Бьернссон. Его жена, уроженка Канады Келси Хенсон, беременна. Об этом Гора из сериала «Игра престолов» сообщил в соцсетях. Супруги сразу обнародовали и пол своего малыша. На фото, опубликованных в Instagram, будущий папа прокалывает большой воздушный шар, из которого высыпаются конфетти голубого цвета. Что означает, что у Хафтора и Келси будет мальчик.

Для Келси это первенец. У ее мужа уже имеется дочь Тереза от предыдущих отношений.

Бывший баскетболист Бьернссон, который является победителем соревнования на звание «Самого сильного человека планеты», и официантка Хансен познакомились в баре в 2017 году. И в октябре 2018 года поженились.

Рост 31-летнего Хафтора — 206 сантиметров. Его 30-летней жены — всего 157 сантиметров.

В 2013 года Бьернссон был утвержден на роль Григора «Горы» Клигана в популярном телесериале «Игра престолов», что принесло ему всемирную известность.

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