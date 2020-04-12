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Здоровье и медицина

Задержка дыхания — не показатель: Минздрав опроверг еще один миф о коронавирусе

20:59 12 апреля 2020 302
дыхание
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Министерство здравоохранения опровергло популярный миф о том, что заражение коронавирусом можно выявить простыми домашними средствами, например, задержав дыхание на 10 секунд. Сообщения с таким рецептом рассылались жителям Украины в конце февраля — начале марта через популярные мессенджеры, а также распространялись в группах в соцсетях.

Любые рецепты такого рода Минздрав называет фейком. «Это дыхательное упражнение не может определить наличие или отсутствие у вас COVID-19», — подчеркивают представители министерства.

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Единственный достоверный способ определить заражение коронавирусом — это специальный тест. Алгоритм диагностики и лечения предполагает, что сначала нужно будет обратиться к семейному врачу, и только медработники смогут проверить, болеет ли человек COVID-19.

Напомним, с начала вспышки заболевания среди населения Украины массово распространялись фейки о способах лечения коронавирусной инфекции и диагностике заражения. Некоторые фейки (например, о санитарной обработке с вертолетов) опровергнуты Службой безопасности Украины.

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