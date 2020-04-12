- 21:19 Гол Милевского помог его команде добыть волевую победу в чемпионате Беларуси
- 20:59 Задержка дыхания — не показатель: Минздрав опроверг еще один миф о коронавирусе
- 20:36 Когда облагораживать сад и не совершать покупки онлайн: лунный календарь на неделю
- 20:26 Знаменитый экс-одноклубник Михайличенко победил рак
- 20:25 Настоятеля Киево-Печерской лавры, у которого заподозрили COVID-19, перевели в Александровскую больницу
- 20:00 Гора из «Игры престолов» станет отцом
- 19:57 Несмотря на карантин, коллекторы продолжают терроризировать украинцев за чужие долги: что делать
- 19:38 Коноплянка назвал три самых памятных гола в своей карьере
- 19:19 На пепелище в селе на Кировоградщине нашли мертвыми троих детей
- 19:16 Пасха-2020: прямая трансляция концерта знаменитого тенора Андреа Бочелли в Миланском соборе
- 18:55 Нога отлетела далеко в сторону: на Львовщине медики семь часов пришивали парню отрезанную конечность
- 18:25 Страстная неделя: как подготовиться к Пасхе и чего нельзя делать накануне торжества (рецепты пасок)
Задержка дыхания — не показатель: Минздрав опроверг еще один миф о коронавирусе
Министерство здравоохранения опровергло популярный миф о том, что заражение коронавирусом можно выявить простыми домашними средствами, например, задержав дыхание на 10 секунд. Сообщения с таким рецептом рассылались жителям Украины в конце февраля — начале марта через популярные мессенджеры, а также распространялись в группах в соцсетях.
Любые рецепты такого рода Минздрав называет фейком. «Это дыхательное упражнение не может определить наличие или отсутствие у вас COVID-19», — подчеркивают представители министерства.
Единственный достоверный способ определить заражение коронавирусом — это специальный тест. Алгоритм диагностики и лечения предполагает, что сначала нужно будет обратиться к семейному врачу, и только медработники смогут проверить, болеет ли человек COVID-19.
Напомним, с начала вспышки заболевания среди населения Украины массово распространялись фейки о способах лечения коронавирусной инфекции и диагностике заражения. Некоторые фейки (например, о санитарной обработке с вертолетов) опровергнуты Службой безопасности Украины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Настоятеля Киево-Печерской лавры, у которого заподозрили COVID-19, перевели в Александровскую больницу
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..