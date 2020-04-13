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Происшествия

В Одессе поезд сошел с рельсов и врезался в бетонное ограждение

0:20 13 апреля 2020 82
Поезд Одесса
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Поздно вечером в воскресенье, 12 апреля, в районе 1-й Заставы (на подъезде к Одессе) поезд сошел с рельсов и пробил бетонную стену. Ранее сообщалось о крушении скоростного пассажирского поезда TGV, следовавшего из Страсбурга в Париж.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. Информации о причинах ЧП и о возможных пострадавших пока нет.

Обстоятельства происшедшего выясняются.

Одесса-Застава 1 (Одесса-Застава Первая) — сортировочная железнодорожная станция Одесского филиала «Укрзализницы"й железной дороги. Расположена на участке Одесса-Главная — Раздельная, между станциями Одесса -Главная (9 км) и Усатово (6 км).

Ранее «ФАКТЫ» писали о «транспортном ЧП», которое произошло на днях в Мелитополе Запорожской области: там аварийную посадку совершил истребитель МиГ-29 Воздушных сил ВСУ.

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