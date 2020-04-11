Происшествия

В Мелитополе произошло ЧП с истребителем МиГ-29: первые детали и фото

В Мелитополе Запорожской области истребитель МиГ-29 совершил аварийную посадку. Об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

«Вечером, 10 апреля, на одном из оперативных аэродромов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины при выполнении учебного полета совершил аварийную посадку истребитель МиГ-29. Предварительно летчик повреждений не получил. Причины инцидента выясняются специально назначенной комиссией», — сообщили в командовании.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в России на Ямале вертолет МИ-8 с нефтяниками попал в снежную бурю и упал, погибли люди. Крушение произошло в нескольких сотнях метров от посадочной площадки вахтового поселка Сабетта. Вертолет авиакомпании «Скол» попал в сильный снежный вихревой поток, перевернулся и упал на крышу. На борту находились 10 человек. 8 из них спаслись.

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