- 10:14 Чуда не произошло: в Николаевской области зафиксированы первые случаи коронавируса
- 10:13 В Мелитополе произошло ЧП с истребителем МиГ-29: первые детали и фото
- 10:00 Католическая Пасха: прямая трансляция службы с Папой Римским в Ватикане
- 10:00 Вербное воскресенье: онлайн-трансляция праздничного богослужения
- 09:52 Грузовик обокрали прямо во время движения: дерзкое преступление попало на видео
- 09:50 В Киеве из-за ремонта частично перекроют мост и несколько улиц
- 09:44 Такой истерики, как с коронавирусом, я не помню, но это интересный опыт, — Андрей Макаревич
- 09:40 Коронавирус может протекать без симптомов: Супрун указала на важность массового тестирования
- 09:40 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:39 Хроники коронавируса: главные события в мире 11 апреля (обновляется)
- 09:33 Ротвейлер насмерть загрыз мужчину под Киевом: собаку должны были забрать у хозяйки еще год назад
- 09:32 Вербное воскресенье 2020: красивые поздравления и открытки
В Мелитополе произошло ЧП с истребителем МиГ-29: первые детали и фото
В Мелитополе Запорожской области истребитель МиГ-29 совершил аварийную посадку. Об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.
«Вечером, 10 апреля, на одном из оперативных аэродромов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины при выполнении учебного полета совершил аварийную посадку истребитель МиГ-29. Предварительно летчик повреждений не получил. Причины инцидента выясняются специально назначенной комиссией», — сообщили в командовании.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в России на Ямале вертолет МИ-8 с нефтяниками попал в снежную бурю и упал, погибли люди. Крушение произошло в нескольких сотнях метров от посадочной площадки вахтового поселка Сабетта. Вертолет авиакомпании «Скол» попал в сильный снежный вихревой поток, перевернулся и упал на крышу. На борту находились 10 человек. 8 из них спаслись.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…