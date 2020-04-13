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"Карантинные шутки": модель порадовала фанатов "экспериментами" с бикини

1:18 13 апреля 2020 61
Natalie Roser
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Объявленный в связи с пандемией коронавируса карантин представители шоу-бизнеса, похоже, вовсю пытаются использовать для повышения своего рейтинга у подписчиков. И пока некоторых из них в голом виде восседают на знаменитых быках на опустевших улицах Нью-Йорка, другие «показывают приколы» фанатам во время отдыха на пустынных пляжах.

Так, бывшая модель популярного мужского издания Maxim Натали Розер решила сделать снимок в перевернутом купальнике на пляже, чем порадовала фанатов.

«У меня заканчиваются карантинные каламбуры. Придумайте сами этому название(«I'm running out of quarantine puns. Caption this», — написала девушка.

Подписчики восхитились внешним видом 29-летней модели в комментариях под публикацией.

«Хорошие линии загара», «Вау!», «Ты очень красивая!», «Невероятная», «Кого волнует перевернутый купальник, если его носит потрясающая Натали?», «Выглядишь потрясающе!», «Приезжай ко мне в Сан-Франциско», — пишут фанаты.

Их одобрительные комментарии, очевидно, раззадорили модель и чуть позже она решила сделать еще один «веселый» снимок — без нижней части купальника (впрочем, через некоторое время она «исправилась» новым фото, надев тоненькую веревочку).

Таким образом Натали поздравила фолловеров с праздником, снова напомнив о требованиях карантина.

«Надеюсь, у вас всех прекрасная Пасха, не забудьте оставаться дома», — написала она, показав, каким, по ее мнению, должен быть пасхальный зайка.

Стоит ли говорить, что «праздничный» пост еще больше раззадорил более чем 1,2 млн подписчиков девушки.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом «развлечении» моделек на карантине: они решили делать себе купальники из медицинских масок, но их «юмор» поняли не все фанаты.

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