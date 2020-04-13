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"Анорексия?" Анна Заворотнюк напугала фанатов аномально худыми ногами
У поклонников актрисы Анастасии Заворотнюк, которая недавно начала отвечать на комментарии фанатов в Сети, в последнее время появился еще один повод для переживаний: их, похоже, всерьез напугал внешний вид дочери «прекрасной няни» Анны.
Так, в одном из последних постов девушка опубликовала снимок, на котором она позирует в коротком спортивном топе и леггинсах, сидя на подоконнике загородного дома. При этом она начала активно рассказывать о себе, о своей семье, иногда даже вспоминая о маме.
Но главной темой рассказа Анны стали питание и спорт. При этом она сразу попросила злопыхателей не говорить ей про худобу, так как ей очень комфортно в этом весе.
«Мне очень повезло с генами и признаюсь вам честно, физической нагрузкой я себя не сильно нагружаю. Я стараюсь есть сбалансированную домашнюю пищу, 3−4 раза в день и не ем после 19:00», — делится она.
К сожалению, некоторые подписчики решили, что девушка выглядит откровенно исхудавшей. Фолловеры даже заподозрили, что она может страдать от анорексии — сейчас Анна, судя по всему, весит меньше, чем когда-либо в своей взрослой жизни. А ведь «здоровый человек» просто не может иметь «настолько плоский живот и настолько тонкие ноги», — уверены они.
«Худая как я не знаю», «Комфортно ей. В обмороки падать с такой кожей и костями», «Ужасно худая, анорексичка», «Кожа да кости», «Как из Бухенвальда», — пишут злопыхатели.
В то же время некоторые фанаты поддержали девушку: «Анечка, вы очень красивая, молодая девушка! Не слушайте никого, кроме своих родных и близких, они и только они вам скажут правду. Вы в норме. У вас все красиво, и лицо и душа, и тело. Оставайтесь всегда такой обаятельной и очаровательной!»
Увидев такие споры под снимком, Аня отключила комменты, и, чтобы разубедить недоброжелателей, опубликовала еще один снимок.
К несчастью, одним из первых комментариев под ним стоит: «Привет вам с Одессы! Вы такая худая, кушайте плиз»))
Очевидно, снимок так и не убедил поклонников.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что муж Анастасии Заворотнюк заботится о питании супруги: он поселился в больнице и кормит супругу целебной крупой.
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