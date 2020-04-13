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В Японии выявили лекарство, успешно блокирующее размножение коронавируса

2:36 13 апреля 2020 46
Препарат
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Высокий уровень развития медицины в Японии позволяет ученым страны не только завершить испытание лекарства от коронавируса Avigan и бесплатно поставлять его в другие страны, но и выявлять неизвестные ранее свойства других, уже использующихся на практике препаратов.

Один из них — популярный препарата от ВИЧ под названием «нелфинавир». О своих исследованиях японские ученые опубликовали отчет на портале биомедицинских препринтов bioRxiv.

В нем говорится, что ученые Страны восходящего солнца проверили влияние девяти антиретровирусных препаратов на вирусные частицы SARS-CoV-2. Выяснилось, что один из них — нелфинавир, — который выступает ингибитором протеазы ВИЧ-1, заметно подавляет репликацию коронавируса.

Медики заметили, что лекарство от ВИЧ эффективно останавливает размножение вируса даже при использовании малых доз.

В заключении экспертов говорится, что нелфинавир стоит включить в перечень потенциально эффективных лекарств против SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Ученые резюмировали, что проверенного средства для лечения коронавируса не найдено, поэтому нужно срочно тестировать эффективные противовирусные препараты.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Рада разрешила использовать для лечения COVID-19 не зарегистрированные в Украине препараты. В частности, разрешены лекарственные средства, которые рекомендованы официальными органами Соединенных Штатов Америки, стран — членов Европейского Союза, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Австралии, Израиля, Канады, Китайской Народной Республики, Японии для лечения коронавирусной болезни в соответствующей стране.

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