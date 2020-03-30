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Украина

Рада разрешила использовать для лечения COVID-19 не зарегистрированные в Украине препараты

15:22 30 марта 2020 336
Таблетки
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

На внеочередном заседании Верховной Рады Украины 30 марта 2020 года народные депутаты поддержали законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)», разрешив применять в стране незарегистрированные препараты.

В частности, разрешены лекарственные средства, которые рекомендованы официальными органами Соединенных Штатов Америки, стран — членов Европейского Союза, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Австралии, Израиля, Канады, Китайской Народной Республики, Японии для лечения коронавирусной болезни в соответствующей стране.

Закон вступит в силу со дня его опубликования и будет действовать в течение трех месяцев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народные депутаты Украины поддержали изменения к закону о государственном бюджете на 2020 год в части обеспечения питания военнослужащих. В частности, предусмотрена возможность продления договоров, заключенных в 2019 году.

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