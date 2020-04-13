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В Германии назвали ТОП-5 вещей, которые нужно сделать для защиты от коронавируса при входе в дом
В Германии, где второй день подряд снижается количество инфицированных коронавирусом, а смертность от него намного ниже, чем во Франции, Испании или Италии, такие показатели во многом достигнуты тщательному выполнению гражданами рекомендаций специалистов и соблюдению всех предписываемых норм.
Такое мнение специалистов приводит издание Freundin («Подруга»), публикующее очередную «порцию» советов о том, как снизить риск заражения коронавирусом.
В этот раз они относятся к такому чувствительному для каждого немца места, как дом.
Что же советуют сделать жителям ФРГ для того, чтобы обезопасить свое жилище и себя в нем?
Прежде всего, нужно всегда носить с собой дезинфицирующее средство и подходя к двери дома, обработать руки антисептиком. И только после этого касаться дверной ручки.
Все сумки и пакеты из супермаркета нужно класть только на пол — ни в коем случае не на рабочую поверхность на кухне обеденный стол.
При входе следует немедленно снять обувь и верхнюю одежду, не ходить в них по квартире, не вешать куртку на стул. Если есть возможность, эти вещи лучше не заносить в дом совсем, либо сразу же выставлять и вывешивать туда, где много солнца, воздуха — на балконе, во дворе.
Следующий пункт в списке — мытье рук. Тщательное, с мылом.
Разбирая покупки, их упаковку, если она позволяет, также следует обработать антисептическими средствами. После этого необходимо снова вымыть руки.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Так, известный немецкий врач-дерматолог, доктор медицинских наук Кристиан Раулин пояснил, что периодическое мытье оценивается экспертами как один из самых надежных способов защититься от заражения коронавирусом, других респираторных заболеваний. Но в казалось бы простой процедуре мытья рук есть и свои тонкости, которые он называет «правилом пяти»: один раз — продезинфицировать руки, пять раз — нанести крем.
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