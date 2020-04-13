Пасха 2020: поздравления, открытки, смс

Общество и люди

Пасху по юлианскому календарю в этом году празднуют 19 апреля. Христиане всегда поздравляют друг друга с этим светлым праздником.

«ФАКТЫ» сделали подборку праздничных открыток и поздравлений.

Христос Воскрес! Вас поздравляю.

Пусть будет к вам судьба щедра,

Пусть Пасха двери открывает

Вам в мир надежды и добра.

Желаю счастья и здоровья,

Пускай Господь вам помогает,

А добрый Ангел ваш Хранитель

Всегда в пути сопровождает.

***

Пусть добрая Пасха тебе принесет

Настрой позитивный и много веселья,

Пускай тебя Бог от всех бед бережет,

Желаю Господнего благословения!

Сбываются пусть все мечты и желания,

Пусть в сердце твоем будут мир и уют,

Желаю успехов, добра, процветания

И много счастливых и ярких минут!

***

С доброй Пасхой поздравляю,

И весь год вам жить желаю

Без невзгод и огорчений,

Без упреков и сомнений,

Чтоб был полной чашей дом,

Мир и радость жили в нем,

Стол от кушаний ломился,

Смех повсюду доносился,

Веры, милости, чудес

Дай вам Бог.

Христос Воскрес!

***

С Пасхой, с праздником весенним,

Со Христовым Воскресеньем!

Пусть придет удача в дом

И поселит радость в нем.

Всех надеждой одарит

И успехом удивит,

Сердце веселей забьется —

К нему чудо прикоснется.

Счастье жизнь наполнит пусть,

Прочь уйдут печаль и грусть,

Все дела пойдут на лад —

Небеса благословят!



***

В светлый праздник Воскресенья

Пусть добро царит в семье,

Радость будет и веселье,

Угощенья на столе.

Пусть чудесный звон церковный

Исцеляет от невзгод,

Дом пусть будет чашей полной,

Без тревог и без хлопот.

Чтобы крашенки сияли,

Запах сдобных куличей

Разносился по округе,

Чтоб семья была родней!

***

Пришло Святое воскресенье,

И возвестил нам благовест:

Во имя вечного спасенья

Христос воскрес. Христос воскрес!

Хранимы будьте небесами,

Живите много-много лет.

Иисус в душе навеки с вами,

Он сбережет от зла и бед.

Желаем светлых дней пасхальных,

Ведь это чудо из чудес.

Забудьте про свои печали —

Христос воистину воскрес!



Больше поздравлений с Пасхой читайте здесь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter