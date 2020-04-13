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Общество и люди

Пасха 2020: поздравления, открытки, смс

22:07 18 апреля 2020 481
Пасха
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Пасху по юлианскому календарю в этом году празднуют 19 апреля. Христиане всегда поздравляют друг друга с этим светлым праздником.

«ФАКТЫ» сделали подборку праздничных открыток и поздравлений.

Пасха 2020

Христос Воскрес! Вас поздравляю.
Пусть будет к вам судьба щедра,
Пусть Пасха двери открывает
Вам в мир надежды и добра.

Желаю счастья и здоровья,
Пускай Господь вам помогает,
А добрый Ангел ваш Хранитель
Всегда в пути сопровождает.

Пасха 2020

***
Пусть добрая Пасха тебе принесет
Настрой позитивный и много веселья,
Пускай тебя Бог от всех бед бережет,
Желаю Господнего благословения!

Сбываются пусть все мечты и желания,
Пусть в сердце твоем будут мир и уют,
Желаю успехов, добра, процветания
И много счастливых и ярких минут!

Пасха 2020

***
С доброй Пасхой поздравляю,
И весь год вам жить желаю
Без невзгод и огорчений,
Без упреков и сомнений,
Чтоб был полной чашей дом,
Мир и радость жили в нем,
Стол от кушаний ломился,
Смех повсюду доносился,
Веры, милости, чудес
Дай вам Бог.
Христос Воскрес!

Пасха 2020

***
С Пасхой, с праздником весенним,
Со Христовым Воскресеньем!
Пусть придет удача в дом
И поселит радость в нем.

Всех надеждой одарит
И успехом удивит,
Сердце веселей забьется —
К нему чудо прикоснется.

Счастье жизнь наполнит пусть,
Прочь уйдут печаль и грусть,
Все дела пойдут на лад —
Небеса благословят!

Пасха 2020
***
В светлый праздник Воскресенья
Пусть добро царит в семье,
Радость будет и веселье,
Угощенья на столе.

Пусть чудесный звон церковный
Исцеляет от невзгод,
Дом пусть будет чашей полной,
Без тревог и без хлопот.

Чтобы крашенки сияли,
Запах сдобных куличей
Разносился по округе,
Чтоб семья была родней!

Пасха 2020

***
Пришло Святое воскресенье,
И возвестил нам благовест:
Во имя вечного спасенья
Христос воскрес. Христос воскрес!

Хранимы будьте небесами,
Живите много-много лет.
Иисус в душе навеки с вами,
Он сбережет от зла и бед.

Желаем светлых дней пасхальных,
Ведь это чудо из чудес.
Забудьте про свои печали —
Христос воистину воскрес!

Пасха 2020
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