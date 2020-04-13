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Пасха 2020: поздравления, открытки, смс
Пасху по юлианскому календарю в этом году празднуют 19 апреля. Христиане всегда поздравляют друг друга с этим светлым праздником.
«ФАКТЫ» сделали подборку праздничных открыток и поздравлений.
Христос Воскрес! Вас поздравляю.
Пусть будет к вам судьба щедра,
Пусть Пасха двери открывает
Вам в мир надежды и добра.
Желаю счастья и здоровья,
Пускай Господь вам помогает,
А добрый Ангел ваш Хранитель
Всегда в пути сопровождает.
***
Пусть добрая Пасха тебе принесет
Настрой позитивный и много веселья,
Пускай тебя Бог от всех бед бережет,
Желаю Господнего благословения!
Сбываются пусть все мечты и желания,
Пусть в сердце твоем будут мир и уют,
Желаю успехов, добра, процветания
И много счастливых и ярких минут!
***
С доброй Пасхой поздравляю,
И весь год вам жить желаю
Без невзгод и огорчений,
Без упреков и сомнений,
Чтоб был полной чашей дом,
Мир и радость жили в нем,
Стол от кушаний ломился,
Смех повсюду доносился,
Веры, милости, чудес
Дай вам Бог.
Христос Воскрес!
***
С Пасхой, с праздником весенним,
Со Христовым Воскресеньем!
Пусть придет удача в дом
И поселит радость в нем.
Всех надеждой одарит
И успехом удивит,
Сердце веселей забьется —
К нему чудо прикоснется.
Счастье жизнь наполнит пусть,
Прочь уйдут печаль и грусть,
Все дела пойдут на лад —
Небеса благословят!
***
В светлый праздник Воскресенья
Пусть добро царит в семье,
Радость будет и веселье,
Угощенья на столе.
Пусть чудесный звон церковный
Исцеляет от невзгод,
Дом пусть будет чашей полной,
Без тревог и без хлопот.
Чтобы крашенки сияли,
Запах сдобных куличей
Разносился по округе,
Чтоб семья была родней!
***
Пришло Святое воскресенье,
И возвестил нам благовест:
Во имя вечного спасенья
Христос воскрес. Христос воскрес!
Хранимы будьте небесами,
Живите много-много лет.
Иисус в душе навеки с вами,
Он сбережет от зла и бед.
Желаем светлых дней пасхальных,
Ведь это чудо из чудес.
Забудьте про свои печали —
Христос воистину воскрес!
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