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Общество и люди

Пасха 2020: поздравления и открытки

23:06 11 апреля 2020 112
Пасха
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 12 апреля, отмечается Вербное воскресенье по юлианскому календарю и Пасха — по григорианскому.

«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления с Пасхой — Светлым Христовым Воскресением.

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Пасха 2020 у католиков

Христос воскрес! Со светлой Пасхой!
Пусть в доме будет доброта.
Пусть не встречаются ненастья,
Любовь в сердцах живет всегда.

Пусть солнце греет, обнимает,
Теплом и светом наполняет.
Пусть Бог хранит от бед всегда,
Пусть не приходит к вам беда.
***
Пусть Пасха принесет тепло,
Удачу, радость и достаток,
Чтоб сердце пело и цвело,
И каждый миг был очень сладок!

Пускай Христово воскресение
Подарит каждому из нас
Любовь, цветное настроение
И блеск счастливых, ярких глаз!

Пасха 2020 у католиков
***
Пусть светлая Пасха
Приносит в ваш дом
Любовь и надежду,
Согласье во всём.

Пусть вера укроет
От бед и невзгод,
Пусть вечная радость
В семью к вам придет.

Пусть в жизни у вас
Будет больше чудес.
Счастливыми будьте.
Христос наш Воскрес!

Пасха 2020 у католиков
***
Поздравляем со Светлым Христовым Воскресеньем. Света и добра, благоденствия и процветания, веры и любви вам. Мира и счастья дому вашему, Вам, родным и близким. Христос воскресе!

Пасха 2020 у католиков

***
Со Светлой Пасхой поздравляю,
Благополучия желаю.
Пусть на душе будет тепло,
А в доме — счастье и добро.

Желаю процветания, мира,
Беда чтоб мимо проходила.
И были рядом чтоб всегда
Родные, близкие, друзья.

Пасха 2020 у католиков
Поздравления с Вербным воскресеньем читайте здесь.

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