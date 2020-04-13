Общество и люди

Пасха 2020: яркие открытки и поздравления с праздником

Пасха — большой и светлый праздник, с которым обязательно стоит поздравить всех близких.

А «ФАКТЫ» сделали подборку поздравлений и открыток.

С праздником! Христос воскрес!

Я тебе желаю счастья,

Позитива и чудес!

Пусть обходят все ненастья.

Пусть Господь хранит тебя,

Даст лучи добра и ласки.

Нет светлей и ярче дня,

Чем прекрасный праздник Пасхи!

***

В день Христова Воскресенья

Я хочу вам пожелать,

Чтоб над всей вашей семьёй

Была Божья благодать.

Мир в душе, достаток в доме,

Жизнь — в гармонии с собой,

Фото всей родни в альбоме,

В семьях — счастье и покой.

Берегите своих близких,

Не держите зла в себе,

Пусть вас бережет Всевышний

От обид и лжи в судьбе.

***

Пасха пусть приносит в дом

Счастье, мир, добро.

Пусть уютно будет в нём,

Радостно, тепло.

Освещает пусть вас всех

Божий свет с небес.

Да прибудет к вам успех,

Ведь Христос Воскрес!

***

С праздником Светлой Пасхи

Я поздравляю вас!

Пусть жизни яркие краски

Наполнят каждый ваш час!

Пусть вера, любовь и надежда

Согреют ваши сердца,

В душе пусть поселится нежность,

И счастью не будет конца!



***

В этот праздник светлой Пасхи

Пожелаем вам добра,

Чтобы жизнь была, как в сказке,

Мира, солнца и тепла,

Дому вашему улыбок,

Чтобы радость в нем жила,

И, конечно, от ошибок,

Пусть хранит вас Бог всегда!

Ранее мы публиковали еще одну подборку поздравлений.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter