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Пасха 2020: яркие открытки и поздравления с праздником
Пасха — большой и светлый праздник, с которым обязательно стоит поздравить всех близких.
А «ФАКТЫ» сделали подборку поздравлений и открыток.
С праздником! Христос воскрес!
Я тебе желаю счастья,
Позитива и чудес!
Пусть обходят все ненастья.
Пусть Господь хранит тебя,
Даст лучи добра и ласки.
Нет светлей и ярче дня,
Чем прекрасный праздник Пасхи!
***
В день Христова Воскресенья
Я хочу вам пожелать,
Чтоб над всей вашей семьёй
Была Божья благодать.
Мир в душе, достаток в доме,
Жизнь — в гармонии с собой,
Фото всей родни в альбоме,
В семьях — счастье и покой.
Берегите своих близких,
Не держите зла в себе,
Пусть вас бережет Всевышний
От обид и лжи в судьбе.
***
Пасха пусть приносит в дом
Счастье, мир, добро.
Пусть уютно будет в нём,
Радостно, тепло.
Освещает пусть вас всех
Божий свет с небес.
Да прибудет к вам успех,
Ведь Христос Воскрес!
***
С праздником Светлой Пасхи
Я поздравляю вас!
Пусть жизни яркие краски
Наполнят каждый ваш час!
Пусть вера, любовь и надежда
Согреют ваши сердца,
В душе пусть поселится нежность,
И счастью не будет конца!
***
В этот праздник светлой Пасхи
Пожелаем вам добра,
Чтобы жизнь была, как в сказке,
Мира, солнца и тепла,
Дому вашему улыбок,
Чтобы радость в нем жила,
И, конечно, от ошибок,
Пусть хранит вас Бог всегда!
Ранее мы публиковали еще одну подборку поздравлений.
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