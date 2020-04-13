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Общество и люди

Пасха 2020: яркие открытки и поздравления с праздником

5:27 18 апреля 2020 72
Пасха
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Пасха — большой и светлый праздник, с которым обязательно стоит поздравить всех близких.

А «ФАКТЫ» сделали подборку поздравлений и открыток.

Пасха

С праздником! Христос воскрес!
Я тебе желаю счастья,
Позитива и чудес!
Пусть обходят все ненастья.

Пусть Господь хранит тебя,
Даст лучи добра и ласки.
Нет светлей и ярче дня,
Чем прекрасный праздник Пасхи!

Пасха

***
В день Христова Воскресенья
Я хочу вам пожелать,
Чтоб над всей вашей семьёй
Была Божья благодать.

Мир в душе, достаток в доме,
Жизнь — в гармонии с собой,
Фото всей родни в альбоме,
В семьях — счастье и покой.

Берегите своих близких,
Не держите зла в себе,
Пусть вас бережет Всевышний
От обид и лжи в судьбе.

Пасха

***
Пасха пусть приносит в дом
Счастье, мир, добро.
Пусть уютно будет в нём,
Радостно, тепло.

Освещает пусть вас всех
Божий свет с небес.
Да прибудет к вам успех,
Ведь Христос Воскрес!

Пасха

***
С праздником Светлой Пасхи
Я поздравляю вас!
Пусть жизни яркие краски
Наполнят каждый ваш час!

Пусть вера, любовь и надежда
Согреют ваши сердца,
В душе пусть поселится нежность,
И счастью не будет конца!

Пасха
***
В этот праздник светлой Пасхи
Пожелаем вам добра,
Чтобы жизнь была, как в сказке,
Мира, солнца и тепла,
Дому вашему улыбок,
Чтобы радость в нем жила,
И, конечно, от ошибок,
Пусть хранит вас Бог всегда!

Пасха

Ранее мы публиковали еще одну подборку поздравлений.

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