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Мир

Коронавирус нипочем: в сети показали самого спортивного кота на свете (видео)

6:55 13 апреля 2020 151
Кот Йеспер
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Пока многие коты вынуждены из-за карантина коротать время в четырех стенах, развлекая своих хозяев, их пушистые собраться в Норвегии заняты другими, более прозаичными делами: к примеру, повышением спортивного мастерства.

Ведь природа суровой страны фиордов, в отличие от девушек-интернетчиц, не ценит красивые лапки или хвост. И кот без надлежащей подготовки может запросто замерзнуть в лесу или же провалиться под воду на замерзшем пруду.

Тем более, такой красавчик, как Йеспер, проживающий в норвежской губернии Хедмарк на юго-востоке страны.

Несмотря на свою «фотогеничную» внешность, Йеспер никогда не остается дома и всегда следует за своей хозяйкой Айной Стормо, которая нашла его когда-то в сугробе, обогрела и принесла домой.

С тех пор Йеспер путешествует с Айной в рюкзаке, привыкая к новым для себя звукам, запахам и событиям.

Будучи котенком, он начал прогуливаться рядом с Айной, находясь на поводке. Хозяйка говорит, что никогда не заставляет его делать это подолгу; уставший домашний питомец в любой момент может забраться обратно в сумку.

Хозяйка завела для животного страницу в Facebook, где шаг за шагом рассказывает о процессе воспитания «спортивного кота». Видеодоказательства размещены на его канале в YouTube.

Основными критериями воспитания котенка Айна называет поощрение, она никогда его не наказывает и в ответ получает благодарность и дружбу. Последним достижением стали долгие прогулки на лыжах: хозяйка наслаждается зимней активностью, а Йеспер, как беговая собака, движется рядом с ней. Именно такие прогулки, считает женщина, помогают ее коту быть всегда здоровым и защищают его от различных зловредных инфекций, в том числе и коронавируса.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о не менее талантливом коте по имени Нибло, который с удовольствием слушает игру на фортепиано своего хозяина, знаменитого британского актера Энтони Хопкинса.

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